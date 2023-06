La boda entre Kiko Hernández y Fran Antón ha sido toda una incógnita desde que Miguel Frigenti desvelara que se iba a celebrar el pasado fin de semana. Después de más de una semana sin aparecer en Sálvame, Hernández ha vuelto a la tertulia.

Y es que el colaborador no ha hablado con ninguno de sus compañeros durante estos días, lo que ha causado molestia entre los colaboradores. Este martes, en su regreso, sí se ha pronunciado sobre la presunta ceremonia y sobre todo sobre sus sentimientos.

"¿Te has casado, Kiko?", le ha lanzado la presentadora. El colaborador no ha respondido en un primer momento, manteniendo el misterio. "Casarse es un motivo de muchísima alegría", ha expresado, sin confirmar ni desmentir.

En cuanto a la posibilidad de haberse casado y no haberlo comunicado a sus amigos, el colaborador ha comentado: "Hay cosas de mi vida que comparto o no, lo decido como me da la gana".

"Con mi vida hago y digo lo que me da la gana", ha lanzado reiteradamente. A este respecto, ha defendido que él no ha colaborado en ninguna mentira. "Nadie puede decir que yo me he casado, y no puedo hacer ningún engaño si yo no me he pronunciado", se ha defendido.

Ha pasado entonces a señalar a Miguel Frigenti: "Tú sabrás cuáles son tus fuentes, pero de mi parte nadie te ha dicho nada". Por su parte, el colaborador ha asegurado que no cuenta nada porque su pareja sería un hombre.

El colaborador ha dejado caer que quería compartir él con el programa la razón de la celebración en el momento que viera oportuno. Sin confirmar nada, Kiko Hernández ha puesto al mismo nivel de felicidad lo que ha vivido este fin de semana con el momento en el que se convirtió en padre.

Finalmente, ha contado la 'bomba': "Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho que tengo una relación, y se ha especulado muchísimo sobre mi vida sentimental". "Ha llegado el momento de contar la verdad, que se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda la vida", ha expresado.

"Encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar con mis hijas. He encontrado a la persona que más quiero en este mundo, y esa persona se llama Fran Antón", ha lanzado, emocionado.

"En septiembre sí me quiero casar contigo", ha terminado su testimonio, dirigiéndose al dramaturgo. Sus compañeros han roto a llorar de la emoción, y una gran ovación ha acompañado a la confesión. El colaborador se casará en Melilla. "Nunca pensé que daría esta noticia en este programa", ha dicho.