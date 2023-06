Anita Matamoros: su discreta relación con un empresario de éxito 16 años mayor que ella

Después de ser noticia los últimos días por no haber acudido a la boda de su padre, Kiko Matamoros, y Marta López, ahora lo es por su relación de amor. Anita Matamotos, que se ha convertido en una de las inflencers más admiradas de nuestro país, tiene una discreta relación con Nacho Santandreu, un empresario de éxito que es 16 años mayor que ella.

Según Pronto, la pareja lleva más de un año y medio saliendo, pero es cierto que pocas veces se les ha visto juntos en público o compartiendo contenido en redes sociales.

Eso sí, Anita hace ciertas excepciones, como en un viaje a Castilla-La Mancha, donde su chico aparece en una de las imágenes del carrusel paseando por un pueblecito de la región.

Pero, como decimos, lo hace en contadas ocasiones, ya que no quiere exponerle mucho en esta vía, pese a que para ella sea su medio natural. "Me apetece, quiero que sea lo más natural posible. Hay veces que me hace ilusión subir fotos, pero porque estoy feliz", desveló la influencer.

Sobre su vida en común, aseguró en uno de sus stories: "En mi caso, un 10. Va muy bien dividirse las tareas. Es muy guay que cada uno tenga su 'espacio personal'. Yo por ejemplo uso mucho la habitación y mi vestidor para grabar, es 'mi espacio'. Tener unos horarios parecidos facilita mucho, irse a dormir y despertar a la vez", contó en su momento.