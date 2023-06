Anita, la hija de Kiko Matamoros, explica el motivo por el que no fue a la boda de su padre

Anita Matamoros no podría encontrarse mejor. Su carrera como influencer va viento en popa. Ese ha sido el motivo por el cual no ha podido acudir a la boda de su padre, Kiko Matamoros.

Y es que, como así ha contado la joven, para ella era mucho más importante poder llegar a cumplir el suelo de su vida. Como así ha explicado la hija de Makoke, mientras que el colaborador de Sálvame le daba el 'sí, quiero' a Marta López Álamo, ella se encontraba en Barcelona.

La joven de 23 años había cerrado ya una colaboración con una marca, por lo que no podía decir que no. De esta manera, Anita no acudió a enlace.

"Es una marca con la que llevaba mucho tiempo queriendo trabajar. Cuando digo mucho tiempo, son años. Esto lo cuento porque es tremendamente satisfactorio para mí y para mi equipo conseguir objetivos como estos", explicó a través de su cuenta de Instagram.

En su cuenta, la influencer no ha dudado en subir fotografías del evento al que acudió durante el fin de semana. En estas se la ve disfrutando del festival al que acudió junto a sus amistades mientras le daba las gracias a la marca por la colaboración.