'Ciao', Mama Chicho

El otro día acudí a la ópera a ver Il turco in Italia, una obra de Rossini en la que un príncipe turco viaja hasta Italia para descubrir sus placeres, las mujeres principalmente. Una pieza de enredo amoroso ambientada en las fotonovelas italianas de entre los años 50 y 70. Esta misma semana ha fallecido un personaje digno de fotonovela y muy de "los placeres italianos", Silvio Berlusconi.

No sé si en esta ópera él interpretaría el papel del turco, con toda la ironía que eso supone teniendo en cuenta sus ideas políticas sobre inmigración, pero sí por sus aspiraciones y sus aspiradoras, las que vendió en sus inicios, antes de hacerse millonario. Un hombre que entró en la política aborreciendo a los políticos, hablando de la inutilidad de los mismos.

Lo que me lleva a la muerte de otro compatriota, el filósofo y escritor italiano Nuccio Ordine, autor del libro La utilidad de lo inútil y reciente premio Princesa de Asturias. En él habla de esa grandilocuencia llamada cultura, que tristemente nos parece prescindible, pero que marca la diferencia, nos sostiene y nos conforma, y que me recuerda a la política, algo aparentemente inútil

Me imagino a ambos allá arriba, si es que existe otra vida, observando sus distintas opciones, el cielo, el infierno y el purgatorio. No sé qué cola hará el señor Ordine, pero teniendo en cuenta que Berlusconi se consideraba "el Jesucristo de la política", no dudo que él, ninguna. La ópera acaba con final feliz, el turco se vuelve a su país y la señora a la que había conquistado vuelve también con su marido. Un final a la italiana, cada uno de vuelta a donde pertenece, muy al gusto de Berlusconi, aunque él fuera más de Mama Chicho que de Rossini.