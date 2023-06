Gloria Camila, entre lágrimas, revela que consideró quitarse sus apellidos: "Me planteo si merezco ser hija de Rocío Jurado"

Gloria Camila Ortega estuvo arropada por dos de los hombres de su vida, su padre y su novio, en una noche muy especial, donde recibió un premio como madrina del Golden Nails Congress.

Ahí, quiso abrir su corazón ante las cámaras, recordando lo agradecida que se siente por haber sido adoptada, confesando estar en tratamiento psicológico.

Una presión por la que ha llegado a plantearse quitarse sus apellidos. "Si alguien se pusiese en mi lugar, creo que me entenderían. Es un poco complicado que me entiendan.... He llegado a plantearme si merecía ser hija de Rocío Jurado. He llegado a replantearme esto. Es que me cambio los apellidos y hago una nueva vida en otro sitio", aseguró ante los micrófonos de Europa Press.

Sobre su estado actual, dijo: "Intento explicar un poco cómo me siento, aunque a veces estoy bien, estoy feliz y rodeada de gente que me quiere. El día a día también cuesta. A veces te levantas de la cama te sientes una persona de mierda, como que no eres valorada o que no ha merecido la pena lo que has hecho. Es como que no te entienden o que no quieren entenderte. Yo soy muy sensible y todo me lo tomo muy a pecho", aseguró.

"Muchas veces me planteo que deberían escuchar la otra parte. Yo tengo mucho que decir y mucho que callar. No estoy bien del todo. A veces tengo unos bajones horribles y me apetece todo mandarlo a tomar viento", se sinceró la joven actriz.

Además, admitió que le cuesta ser optimista. "No creo en la felicidad. Creo que podemos ser felices en momentos puntuales... Llevo bastante tiempo sumergida en un bucle del que no sé cómo salir".