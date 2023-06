Hablan las mujeres de la vida de Camilo Blanes: "Coqueteó con las hormonas, pero no es mujer. Lo que importa es que esté sano"

Desde hace unos meses, Camilo Blanes viene preocupando a su entorno más cercano tras aparecer en varias publicaciones e incluso ante las cámaras con un aspecto poco saludable.

Además, el hijo de Camilo Sesto camina hacia su anhelado cambio de sexo -desde Fiesta aseguraron que habría empezado a hormonarse-, como se puede apreciar en las últimas fotos que ha subido en su Instagram, donde su aspecto es mucho más femenino.

Así, el hijo de Camilo Sesto es cada día más Sheila Devil, la nueva identidad que ha adquirido y que es como se denomina en sus redes y quiere que le llamen en su entorno.

Camilo, de 39 años, se muestra cada día más entregado a su nuevo perfil, y es habitual verlo posando con pelucas de colores y un look muy femenino. De hecho, se comienza a percibir un ligerísimo aumento de pecho, que sería su cometido final.

Recientemente, además, decidió colgar una fotografía que dejó a todos sus seguidores impactados. Con el pelo largo, moreno y con una sonrisa impecable, el joven artista publicó un par de imágenes en su Instagram. Sin embargo, hay dudas sobre la realidad de las fotos. "Es Photoshop claro", escribía un usuario. Sheila le respondía. "of course (por supuesto)", sembrando la duda de si sus dientes son definitivos o fruto de algún filtro.

Camilio Blanes responde a los medios de comunicación cómo es su estado de salud. "Me encuentro bien y estoy muy ilusionado", ha contestado el hijo de Camilo Sesto a los medios que le esperaban en la puerta de su casa. Camilio Blanes responde a los medios de comunicación cómo es su estado de salud.

En plena polémica, las mujeres de su vida, su madre, Lourdes Ornelas, y su ex, Cristina Rapado, han reaccionado a todo lo que se está comentando de él. Sin embargo, lo han hecho de manera distinta. Mientas su progenitora prefiere mantenerse callada ante la prensa, Rapado sí ha querido salir al paso de algunas informaciones. "Él coqueteó con las hormonas, pero él no es mujer, él no se está hormonando", indicó. "Lo que me importa es que vuelva a ser el Camilo de siempre, que esté sano y se recupere", ha asegurado la artista.

Camilo se sincera

En las últimas horas, Camilín ha contestado a las preguntas de la prensa, muy amablemente, a las puerta de su casa. "¿Hormonando? ¿A qué te refieres? Pues no, yo soy el sexo que siempre he sido", ha respondido a las preguntas del reportero de Europa Press sobre su cambio de sexo.

Además, Blanes confirma que prefiere que le llamen Sheila Devil, porque para él "Camilín es aburrido". "No porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre siempre ha sido y siempre será mi padre. Más que nada porque me parezco a él a morir", ha afirmado, asegurando que ahora mismo lo último que quiere es "llamar la atención" y que este cambio lo ha llevado "en extremo" por una razón: "Para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba".

Camilín ha asegurado que no entiende por qué hay "máxima preocupación" por él y ha indicado que las palabras le "duelen". Además, confirma que está "solterísimo".