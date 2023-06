Brutal rifirrafe entre Pitingo y Quequé: "Cuando me veas agacharás la cabeza, eres un cobarde"

El humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, y el cantante Pitingo han protagonizado este lunes un enfrentamiento en Twitter en el que han intercambiado insultos como "racista" o "cobarde".

Todo ha comenzado cuando el artista ha reaccionado a estas palabras del cómico sobre el acercamiento de Pitingo a Vox: "Enhorabuena por todos esos bolos que te van a caer en los Ayuntamientos de Vox y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales y les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango".

"Me gustaría saber qué razas son las que deberíamos votar a vuestra querida y sectaria izquierda. Me parece miserable, pues antes que gitano soy persona. Te sale el racista que llevas dentro y lo dicho, cuando me veas, no agaches la cabeza como la última vez", ha respondido el artista.

El cantante afirma sobre su último encuentro con el humorista que este no tuvo "cojones" de "cruzar la mirada" con él. "Eres un cobarde y lo sabes", ha expresado al respecto, una reacción ante la que Quequé no se ha quedado callado.

"No soy consciente de haberme cruzado contigo nunca, igual no te reconocí y te ignoré, como la mayoría de la población hace con tus crímenes musicales. Hace mucho que no hago las cosas 'por cojones' pero entiendo que tú el cerebro lo tienes ahí y eso explica casi todo", ha respondido.

La discusión ha provocado las reacciones de miles de usuarios, quienes han compartido su opinión a base de 'me gusta' y respuestas a los tuits. Los internautas han intervenido tanto posicionándose en favor del artista como en contra. Otros, directamente, han tirado de humor.