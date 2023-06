Bob Pop: "Sueño con una foto de Yolanda Díaz e Irene Montero juntas"

Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, ha asegurado que "sueña" con una foto de Irene Montero y Yolanda Díaz, después de que Sumar haya excluido a la actual ministra de Igualdad de las listas para las elecciones generales del 23J.

"Prefiero ser prudente y tener los datos para ya opinar cuando toque. Soy de los que sueñan con una foto de Irene Montero y Yolanda Díaz juntas y no creo que Montero esté quemada", ha afirmado el escritor en un encuentro con periodistas para presentar su nuevo libro Días simétricos (Alfaguara), el segundo de su serie de diarios tras Días ajenos.

Bob Pop ha elogiado a Montero porque cree que "ha sido una de las personas que más han cambiado el paradigma de la cultura española" y confía en que siga en la política. "Tiene un enorme futuro por delante, es una tía súper joven y súper lista", ha ensalzado. Asimismo, ha declarado que le gustan Sumar y Yolanda Díaz y que su voto irá para ella.

"Me gusta la idea de partido y me gusta que se esfuercen por hacerlo bien. Habrá cosas con las que no esté de acuerdo pero creo que tengo claro mi voto para ella", ha reconocido. Respecto a las próximas elecciones generales, Bob Pop asegura que es "optimista" y que "todo va a salir bien. Vamos a repetir el gobierno progresista", ha indicado.

Bob Pop a veces firma como tal y otras con su nombre, Roberto Enríquez. EFE

Además, el escritor reconoce que no le "sorprende" que Feijóo sugiera el cierre del Ministerio de Cultura si gobierna porque "la derecha no se ha caracterizado por una defensa brutal del sector", al tiempo que considera que se debe "repensar" la cultura institucional.

"Yo creo que tiene que existir el Ministerio de Cultura pero también tiene que haber otra forma de tener la Cultura, que no sea solo institucional", ha opinado.

Irene Montero es una de las personas que más han cambiado el paradigma de la cultura española

Bob Pop recopila en Días simétricos una serie de reflexiones, y firma una defensa de la memoria y del derecho a la posteridad. "Un relato sobre la vida real, el dolor físico y emocional y la curiosidad intelectual".

En su nuevo diario, el escritor confiesa que escapa de la "literatura terapéutica" y persigue "entender y conocer" y reafirma que un escritor debe escribir sobre lo que no sabe para aprender. "Yo hago antiterapia porque al final intento enfrentarme a cosas por escrito. Yo solo sé pensar por escrito, al final es la única manera que tengo de pensar y muchas veces pienso contra mí, contra mis prejuicios y contra mi falta de matices", ha explicado.

Al respecto, añade que le cuesta escribir sobre el dolor de los niños porque le "impresiona" y también le cuesta escribir sobre la maternidad porque no sabe "nada", aunque matiza que como lector le interesa mucho. "Hay muchos asuntos sobre los que me sentiría incapaz de escribir por falta de arrojo. Me encanta leer literatura donde se trabaja la violencia, pero yo sería incapaz de escribirla. Y por ejemplo, lo único que no soporto como lector es la falta de piedad. La literatura despiadada no me gusta", ha precisado.

Lo único que no soporto como lector es la falta de piedad

Entre sus creaciones destaca el libro Un miércoles de enero la serie de TV Maricón perdido y el libro Mansos. En alguna de ellas, en ocasiones, firma como Roberto Enríquez y otras como Bob Pop. En relación con esta "dualidad", el escritor ha explicado que pensaba que su nombre artístico respondía más a "la vedette" y su nombre original a "un escritor serio".

"Ya me he dado cuenta de que soy una mezcla de las dos cosas y es una tontería. Me quedo con Bob Pop que es más fácil y más comercial. Somos el mismo, ya no hay distancia. Antes Roberto Enríquez miraba a Bob Pop con un poco de superioridad, pero ahora somos intelectuales los dos", ha recalcado.

Por otro lado, el escritor ha recordado las tres horas que estuvo este pasado domingo, 11 de junio, en la Feria del Libro de Madrid firmando a "gente superbuena". "Estuve tres horas sin parar de firmar. Fue maravilloso y me hizo mucha ilusión porque me encanta la Feria del libro", ha subrayado.

Nos merecemos ir a los estantes y coger los libros que no estén entre los más vendidos

Durante la charla, Bob Pop ha elogiado que las librerías y los libreros "rompan los algoritmos de Internet" y ha sugerido que se deben comprar los libros que no estén entre lo más vendidos o las novedades.

"Nos merecemos ir a los estantes y coger de ahí los libros que no estén entre lo más vendidos. Las librerías son ahora un refugio contra los algoritmos. Es la única manera que tenemos de romper el algoritmo", ha apostillado.