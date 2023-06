Maite Galdeano reaparece tras obtener varias cajas de un medicamento para su cáncer raro agotado en España

Maite Galdeano ha vuelto a reaparecer en redes sociales tras quedarse sin Hydrea, la medicación que utiliza para contrarrestar la policitemia vera, un tipo raro de cáncer de la sangre, que sufre desde hace unos años.

Ahora, gracias a su hija, Sofía Suescun, ha podido volver a abastecerse del medicamento que, como la ganadora de Gran Hermano ha asegurado, sufre de una grave falta de suministro.

A través de su cuenta de Instagram de Maite, junto a sus hijos, ha compartido una fotografía disfrutada de un domingo rodeada de su familia y tomando una ensalada tipo poke. La televisiva ha asegurado que ha sido un "domingo feliz" y por ello presume del plan.

Maite Galdeano reaparece en redes. maite_galdeano_/INSTAGRAM

Sin embargo, todavía no ha dado nunguna delcaración tras la gran polémica que la escasez de su medicamento, la Hydrea, ha generado en redes. como así ha explicado su hija a través de su perfil en redes sociales, Maite llegó a sufrir un ataque de ansiedad al descubrir que la medicina que toma para vivir está agotada en prácticamente todas las farmacias de España.

Por el momento, la familia puede respirar tranquila, pues tienen un gran acopio de estos medicamentos, aunque no por ello dejan de preocuparse. El verdadero problema se presenta por la cantidad de cajas que han conseguido, teniendo en cuenta que, para poder adquirir la Hydrea es necesaria receta médica.

"Tengo todas estas más unas cuantas (cajas) que me estáis enviando a casa. No tenemos palabras de agradecimiento", ha explicado la joven a través de su perfil. "Tengo la suerte de teneros a vosotros y facilitarme todo mucho, pero no me quiero imaginar a toda esa gente desesperada buscando su medicación y nadie le dé respuesta. Voy a intentar recolectar todas las cajas posibles durante estos días, pero cuando no haya más, ¿qué?", se preguntaba Sofía.

Desde Outdoor, han podio ponerse en contacto algunas de las farmacias que suministran dicho medicamento, y todas han coincidido en lamentar el trato de favor a la familia. Y es que, muchas se cuestionan cómo es posible que haya tenido acceso a tal cantidad de medicamento frente a la escasez.

Del mismo modo, desde Laboratorios Rubió, los actuales encargados de comercializar y suministrar la Hydrea en España, han asegurado el que problema es de la farmacéutica alemana Cheplapharm: "En estos momentos el fabricante, que es Cheplapharm, no nos está suministrando Hydrea".