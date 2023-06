Belén Esteban se convierte en DJ en un conocido chiringuito de Torremolinos

NurPhoto via Getty Images

Belén Esteban sigue desmotando que la televisión no es su único fuerte. Y es que la 'princesa del pueblo' ha acudido a Torremolinos este fin de semana para hacer de DJ en una fiesta de un conocido chiringuito de la localidad.

Esta no es la primera vez que la colaboradora de Sálvame acude al Eden beach club para convertirse en el alma de la fiesta. En 2019 la madrileña montó una fiesta en el mismo local. Allí, a escasos metros de la playa, la televisiva no dudó en ponerse los cascos para pinchar ella misma las canciones y no dudaba en animar el ambiente.

En apenas unos instantes, Belén se convirtió en el centro de todas las miradas. Con la música más actual, y dándole especial atención a Rosalía, una de sus artistas favoritas, todos los asistentes aplaudieron el papel de la televisiva en su nueva faceta como DJ.

Al show también acudieron tanto su marido, Miguel Martos, como su hija, Andrea Janeiro, que se encuentra de visita en España. Allí, el esposo de Belén, aseguró que aunque su mujer está triste por el fin de Sálvame, se encuentra animada, pues no depende económicamente del programa.