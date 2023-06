Estopa aparece en pleno concierto de un grupo que les estaba versionando y se unen al espectáculo: "Son unos grandes"

Estopa ya cultura popular, no solo por sus letras, sino porque no dudan en mostrarse lo más cercanos posible a todos sus seguidores. A David y José Muñoz no les importa si se encuentran en un escenario o en un chiringuito si su público está presente.

Prueba de ello ha sido su más reciente 'actuación'. Y es que los hermanos se encontraban disfrutando de las fiestas de Cornellà, su ciudad natal, cuando descubrieron que una banda estaba versionando algunas de sus canciones. Por ello, no dudaron unirse a ellos.

Al grito de "¡Que viva Cornellá!", los hermanos y los integrantes de Cash Caravan interpretaron Pastillas de Freno, protagonizando un momento que difícilmente olvidarán todos los asistentes. Especialmente para el cantante de la banda, quien no podía dejar de sonreír por tener la oportunidad de cantar con sus ídolos.

El vídeo, que el grupo Cash Caravan ha subido a sus redes sociales, no ha tardado en hacerse viral. Con más de 414.000 reproducciones, no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado de comentarios aplaudiendo a los Muñoz y asegurando que "son muy grandes" y unos "ídolos".