Qué fue de Leonardo Dantés, autor de 'El baile del pañuelo' y una de las figuras clave del 'tamarismo'

Leonardo Antonio Ramírez Rodríguez, más conocido como Leonardo Dantés, saltó a la fama gracias a sus apariciones en Crónicas Marcianas junto a Tamara Seisdedos (ahora Yurena), Arlequín o Tony Genil.

Pero el cantante, showman y compositor español lleva desde los años 70 en el mundo de la música, habiendo grabado más de 500 canciones, algunas de ellas junto a artistas como Rumba Tres, Los Marismeños, El Arrebato o Manolo Escobar.

Si bien fue el programa El día después, de Canal+, el que le sacó cantando temas dedicados a jugadores más famosos a finales de los 90 como Raúl o Julen Guerrero (también lo hizo hace unos años en El Chiringuito de Jugones), fue en el espacio de Telecinco presentado por Javier Sardá el que logró el reconocimiento nacional.

Leonardo Dantés.

En la actualidad, uno de sus temas sigue sonando cada semana delante de millones de espectadores, ya que cada vez que Jorge Salvador, el socio de Pablo Motos en la productora 7yacción, participa en El Hormiguero, la canción que le dedicó Dantés en la época en la que coincidieron en Crónicas Marcianas suena a todo volumen en el plató del programa.

Si bien es verdad que al catalán no le hace mucha gracia -"Me la cantan los niños por la calle cuando me ven", ha llegado a decir-, Motos y el resto de colaboradores no paran de entonarla para divertirse.

Compositor de éxito

Su lado más televisivo no puede eclipsar su faceta artística como compositor. Artistas como Raffaella Carrá, Sara Montiel, María Jiménez o Lola Flores han cantado temas hechos por el extremeño, que también cuenta en su repertorio el éxito Carmen, de Los Chunguitos.

Entre sus éxitos más famosos están El baile del pañuelo; Tiene nombres mil, donde aglutina una lista de sinónimos del pene; O la sintonía de la película Poli: El potro se desboca, protagonizada por Poli Díaz y Nacho Vidal; entre otros. En cine, Dantés realizó cameos en películas como Isi & Disi: alto voltaje, Deadhunter: Sevillian Zombies y Torrente 5: Operación Eurovegas.

Actualmente, vive alejado de los focos mediáticos, aunque sí apareció en un vídeo en El Hormiguero durante la pandemia cantando un rap dedicado a Pablo Motos, y el DJ del programa de Antena 3, siempre que puede, pone la canción de Jorge Salvador para seguir recordándole.