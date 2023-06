Hackean el canal de Ibai y aparece el nombre de Tesla: "Elon Musk me has jodido el domingo gilipollas"

El canal de YouTube de Ibai Llanos ha sido hackeado durante la mañana de este domingo y, en vez de mostrar su contenido, en el perfil ha aparecido un vídeo sobre Tesla.

"Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas", ha compartido el streamer a través de Twitter, propiedad también de Musk, para darle un toque de humor al asunto.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

Los vídeos que tenía Ibai en su cuenta de YouTube han desaparecido y en su lugar solo podía verse una presentación de Elon Musk relacionada con su marca de coches. Después de haber denunciado lo ocurrido, el vídeo se ha eliminado, aunque aún aparece 'Tesla' como nombre del canal.

Captura del canal de Ibai YOUTUBE

Tras publicar el mensaje en Twitter, el creador de contenido ha respondido a varios de sus seguidores que han comentado lo sucedido y ha bromeado: "Encima los cabrones lo hacen un domingo por la mañana que están todos los de youtube paseando con sus hijos".

De momento Llanos no ha dado más información sobre cómo pueden haber hackeado su perfil de la plataforma, aunque sí ha asegurado que se lo van a "devolver todo en 20 minutos".