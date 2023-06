María Pombo da su verdadera opinión sobre los Premios Ídolo: "Parecía que no había respeto hacia otras formas de pensar"

María Pombo fue una de las grandes ausentes de los Premios Ídolo celebrados este pasado mes de marzo. La influencer alegó motivos de trabajo para no acudir al evento de su amiga de Dulceida, pero su hermana Marta reveló que había más detrás.

La hermana mediana de las Pombo, también influencer, aseguró que no estaba de acuerdo con la nominación a Telmo Trenado, un creador que, según ellas, las ha criticado y ha alentado que las acosen en redes.

Ahora, meses después, María Pombo ha revelado su verdadera opinión en su entrevista con la revista Glamour. "El tema aquí es que en los Premios Ídolo prevalecía una vertiente ideológica muy marcada que es común en la mayoría de los asistentes", ha asegurado.

"Parecía que no había respeto o incluso hay crítica hacia las otras formas de pensar o de ver la vida", ha añadido María, claramente refiriéndose a las opiniones contrarias que Telmo Trenado tiene sobre ellas.

"No pude asistir por trabajo", ha vuelto a reiterar, pero "no me hubiera sentido cómoda asistiendo por motivos personales". Algo que ya le comentó a Dulceida, ha asegurado.

"En general, entre nosotros los creadores de contenido nos queremos y respetamos mucho, tengo muchos amigos que piensan diferente a mí y solo hay respeto y admiración entre nosotros, ya que es así como creo que debería ser", ha concluido, dejando caer que tanto ella como su hermana han sentido faltas de respeto por parte de algunos asistentes al evento.