María Pombo presume de embarazo como modelo en la portada de la revista 'Glamour'

María Pombo se ha convertido, por primera vez, en la portada de Glamour. La influencer se encuentra en la recta final de su embarazo por lo que ha posado luciendo su dulce espera y, además, ha hablado de su vida personal y sus proyectos profesionales.

La joven de 28 años ha reconocido que gran parte de su éxito ha sido gracias a las redes sociales, lo que también la ha llevado a convertirse en propietaria de su firma de moda, Name the brand, el festival Suavefest y, ahora, su agencia de representación. Sin embargo, ha admitido que, ahora, se encuentra en una etapa en la cuál es mitad empresaria y mitad influencer.

"Hay muchos días en los que desaparezco de las redes porque, si quieres sacar a flote un negocio, tienes que estar centrada en ello. Todo funciona como un círculo, una cosa no funciona sin la otra: no hay empresas sin mis redes ni redes sin mis empresas", ha explicado a Glamour.

María Pombo, portada de 'Glamour'. GLAMOUR

La madrileña también ha hablado de su ausencia en los Premios Ídolos, evento que tuvo lugar el pasado 9 de marzo. La pareja de Pablo Castellano ha expresado que no pudo acudir a la gala por motivos laborales. Sin embargo, también ha dejado claro que no se sentiría "cómoda asistiendo por motivos personales".

Como dejó entrever en la entrevista, según sus palabras, en la celebración de este acontecimiento "prevalecía una vertiente ideológica muy marcada, donde parecía que no había respeto e incluso hay crítica hacia las otras formas de pensar o ver la vida". Tal vez este sea el motivo por que el que María Pombo no parece agradarle acudir al evento.

Desde hace un tiempo, la madre de Martín ha detallado abiertamente de la enfermedad que padece con el fin de darle visibilidad. Para la influencer hablar de la esclerosis múltiple es algo natural.

"Me sale y necesito dar explicaciones a mi comunidad. Podría no haber contado nada, pero mientras no me intenten limitar por tenerla...", ha expresado la madrileña, dejando entrever que no es un tema que tenga previsto dejar a un lado.