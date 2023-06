Estas serían las peticiones de Beyoncé para su concierto en Barcelona, según 'Y ahora Sonsoles': desde tres camerinos a papel rojo

Beyoncé actúa este jueves, 8 de junio, en el Estadi Olímpic de Barcelona por su gira Renaissance World Tour, y desde Y ahora Sonsoles han retransmitido el ambiente previo al concierto de la gran diva del pop.

La reportera Lorena Vázquez ha recordado que no se puede ver a la cantante por España desde 2015: "Por eso ha venido gente de todo el mundo". Además, no ha querido ser grabada y "no ha atendido a sus fans, que la esperaban".

La periodista ha contado entonces las "cositas especiales" que habría pedido Beyoncé: "Mobiliario de color blanco, tres camerinos para ella, papel higiénico rojo y dos palmeritas que vayan en dos macetas también de color blanco".

Además, Vázquez ha añadido: "También ha pedido grandes cantidades de agua alcalina a 21 grados, más algún hielito para poder chupar y tenerlos después del concierto".