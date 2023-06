Rod Stewart pone su mansión en venta por 70 millones de dólares

Ni más ni menos que 70 millones de dólares. Alrededor de 65,3 millones de euros. Eso es lo que está pidiendo Rod Stewart a quien quiera comprar su mansión, la cual está situada en Beverly Hills y acaba de poner en venta, tal y como han desvelado varias fuentes del mercado inmobiliario al portal de noticias estadounidense TMZ.

El mítico cantante de éxitos como I Don't Want to Talk About It, Maggie May o Do Ya Think I'm Sexy, de 78 años, está vendiendo su espectacular vivienda de tres pisos ubicada en uno de los barrios más exclusivos de California, el North Beverly Park.

La mansión cuenta con nueve domitorios y hasta 14 cuartos de baño, amén de estar levantada sobre un increíble terreno de más de 12.000 metros cuadrados. Además, cuenta con un diseño realizado ad hoc para Stewart en los años 90 por el famoso arquitecto de Los Ángeles Richard Landry.

La casa cuenta con todo tipo de comodidades, desde una sala de cine propia a una biblioteca, un salón familiar espacioso, una sala de recreativos, un gimnasio, un bar —el cual tiene sus paredes pintadas a mano— y un comedor con capacidad para 20 comensales.

Asimismo, aquella persona que se haga con él podrá comprobar que está cuidado hasta el más mínimo centímetro, desde los suelos de mármol hasta los detalles de madera tallada, lámparas de araña de cristal o molduras decorativas por toda la casa.

Y eso solo en el interior, porque por fuera la mansión de Rod Stewart es igual de impresionante, con su propia pista de tenis de tamaño profesional, que se puede reconvertir para jugar al fútbol, una cocina al aire libre, una chimenea exterior e incluso una fuente palaciega.

Asimismo, cuenta con piscina y salón de spa, amén de unas vistas inmejorables de los cañones y de la ciudad de Los Ángeles, de las cuales también pueden alardear quienes se queden en la una casa de invitados, que también cuenta con tres pisos y que contiene 4 dormitorios, 5 baños y 2 salones y un gimnasio totalmente equipado de última generación.