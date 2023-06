Beyoncé vuelve a Barcelona con su nueva gira mundial: el 'Renaissance World Tour'

Nueva cita musical de una estrella internacional en Barcelona, este jueves 8 de junio, Beyoncé se sube al escenario del Estadi Olímpic Lluís Comapnys para presentar su nueva gira mundial por estadios: el Renaissance World Tour.

La cantante de 41 años se embarca en la novena gira musical de su carrera para compartir su nuevo disco, Renaissance (2022). Antes de llegar a Barcelona, que será su única parada en España, el espectáculo ha pasado por Estocolmo, Bruselas, Cardiff, Edimburgo, París y Londres, donde Beyoncé cantó hasta 35 canciones, entre ellas clásicos como Dangerous In Love, Run the World (Girls), Formation y Drunk in love, recibiendo elogios tanto de fans como de críticos expertos.

Además, en algunos shows ha contado con la aparición de su hija de 11 años Blue Ivy Carter, que ha bailado junto a su madre y el resto de bailarines algunas canciones del set list de los conciertos.

La estadounidense es también productora, actriz, bailarina y diseñadora de moda, además de ser dueña de varios negocios. Inició su carrera musical con tan solo siete años de edad y saltó a la fama con el grupo Destiny’s Child, en 1997. Sin embargo, en 2003, presentó Dangerously In Love, su primer disco en solitario.

32 Premios Grammy

Con este lanzamiento, Beyoncé ganó sus primeros cinco Grammys –actualmente tiene el récord con 32- y, vendió más de once millones de ejemplares, en España más de 100.000.

A partir de ese primer disco, la fama de la cantante fue subiendo como la espuma y, desde entonces ha publicado otros 6 álbumes de estudio, con los que suma más de 75 millones de discos vendidos como solista y otros 60 millones de su época con las Destiny’s Child. Asimismo, la de Houston cuenta con varios récords musicales en listas, premios y ventas.

En la actualidad, Beyoncé es reconocida mundialmente por la calidad de sus canciones y su interpretación en directo, así como los espectaculares tours que organiza y su influencia en todo el mundo, a nivel artístico, cultural y de estilo.