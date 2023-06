Chris Hemsworth desvela en 'El Hormiguero' la chuleta que le había escrito Elsa Pataky

Chris Hemsworth fue el invitado de este miércoles en El Hormiguero, donde presentó su nueva película, Tyler Rake 2, que se estrena en Netflix el próximo 16 de junio.

Tras la entrevista, llegó el turno de la sección de las hormigas Trancas y Barrancas, donde le realizaron el 'Supertest supercomprometido de la estrella internacional'.

Una de las preguntas de Barrancas fue: "Cuando estás con tu familia política en una reunión, ¿qué haces para no volverte loco? Porque conociendo a los españoles, todos hablan altísimo".

Chris Hemsworth, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Trancas añadió: "¿Alguno hace el esfuerzo de hablar en inglés contigo?". El actor le contestó negativamente: "No, ninguno, pero es una absoluta locura".

"Mi abuelo tenía un audífono, cuando se agobiaba apagaba el volumen en las cenas familiares y así podía seguir tranquilamente, yo podría hacer eso", reconoció el australiano.

A continuación, para sorpresa de todos, comentó en español: "Estoy muy feliz de estar en España". Tras los aplausos del público confesó que "aquí tengo la chuleta, como en el cole. Me la ha escrito Elsa, aunque me dijo que me lo aprendiera".