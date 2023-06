Guillermo de Inglaterra, criticado por un inoportuno gesto a su mujer, Kate, en la boda del heredero de Jordania

Los príncipes herederos de Inglaterra, Guillermo y Kate, son probablemente los miembros de la casa real británica más populares y apreciados entre su pueblo. Pero a veces, los gestos también delatan a los royal, y como los demás mortales, son humanos... e impacientes.

Sucedió en la reciente boda del príncipe heredero Hussein de Jordania y Rajwa, el pasado 1 de junio en Amán, capital del reino hachemita. Los príncipes británicos formaban parte de la larga de ilustres invitados que llegaron hasta el país para agasajar a los novios en medio de grandes festejos.

Nada más terminar la ceremonia religiosa que convertía a Hussein y Rajwa en marido y mujer, los asistentes, entre los que había numerosas casas reinantes, hicieron una larga fila para saludar a los contrayentes. Cuando llegó el turno de Guillermo y Kate, estos se detuvieron a felicitar, primero a Hussein y luego a su mujer. Guillermo iba, por protocolo, delante de Kate. Cuando esperaba a que ella terminara de charlar con la novia, el príncipe británico le hizo un gesto con la mano derecha como mostrando impaciencia y metiéndole prisa para que terminara. Seguramente, el príncipe de Gales vio mucha gente esperando su momento detrás de ellos.

Además, gracias al vídeo donde se aprecia esta salida de tono, muchos aseguran que se puede escuchar al príncipe decir chop chop, una expresión inglesa que se utiliza para meter prisa. Entre los comentarios se puede leer como alguno dice: “Aquí el príncipe Guillermo avergüenza a Kate Middleton, apurándola delante de la princesa de Jordania como si fuese una empleada que sirve el té".

Este fue el atrevido gesto del príncipe William hacia Kate Middleton mientras felicitaba a la nueva princesa de Jordania🤔 pic.twitter.com/nj5P67yW8e — Music Mundial (@MusicMundial) June 2, 2023

Un gesto que, sin embargo, la princesa de Gales ignoró, como alaba la experta consultada por el diario británico Express. Sea como sea, los modales no han pasado desapercibidos y se han hecho virales, lo que no deja en buen lugar al heredero británico, quizás no tan polite como se le supone a un príncipe.