Tallulah Willis, hija de Demi Moore, confiesa cómo vivió la relación de su madre y el actor Asthon Kutcher: "Aún estoy lidiando con ello"

Demi Moore y su historial amoroso ha sido siempre más que conocido. Durante los años 90, su matrimonio con Bruce Willis fue uno de los más famosos. Ambos estuvieron casados durante 13 años, y de su etapa de amor nacieron sus tres hijas.

La menor de ellas, Tallulah Willis, ha ganado con el tiempo la misma fama que sus padres, aunque, durante su infancia, aquella no era su intención. Ahora, la actriz ha confesado cómo se sintió durante los primeros días de su vida.

Y es que, desde que descubrieran que su padre sufre demencia, quiere registrar todo "para el día en el que no esté". Por eso, formará parte del reality de Fox, Stars on Mars. Durante el programa, la actriz ha explicado que, al principio, "no entendía nada" porque para ella sus padres no eran "extremadamente famosos".

Y es que, para ella, todo era normal hasta que su madre, Demi Moore, empezó a salir con el actor Ashton Kutcher. Por aquella época, Tallulah tenía ocho: "Fue como en 2003, mi madre acababa de empezar a salir con Ashton".

Demi Moore y Ashton Kutcher comenzaron su relación en 2003 y se dieron el 'sí, quiero' en 2005. Sin embargo, seis años después, sus caminos se separaron. Para Tallulah, quien era una niña, todo el proceso del divorcio fue muy duro: "Estaban pasando muchas cosas, y realmente me encerré en mí misma. Y eso me metió como en una completa explosión. Fue muy duro, y aún estoy lidiando con ello".

"Todos se fueron de casa y solo yo vivía allí", confesaba al describir como todos sus hermanas se marcharon. Porque, si en algo coinciden todas las hijas de la actriz, es en la mala ruptura que su madre y Kutcher tuvieron. De hecho, estuvieron tres años sin hablarse.

Actualmente, toda la familia ha superado las dificultades:"Sé que ella me quiere al cien por cien, pero en ese momento estás herida y no puedes imaginar que alguien que te ama te haría eso y elegiría a otros más que a ti".