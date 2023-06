La reaparición de Ana Obregón ante los medios de comunicación tras el nacimiento por gestación subrogada de su nieta, Ana Sandra, ha sido uno de los eventos más esperados desde que la actriz comunicó que había cumplido el último deseo de su hijo, Aless Lecquio, fallecido a causa de un cáncer.

Así, Obregón ha acudido a la Feria del Libro de Madrid para presentar el libro que comenzó a escribir su hijo y que ella decidió completar, El chico de las musarañas.

Tras comentar lo que había significado para ella la publicación de la novela, la bióloga ha dado paso al turno de preguntas, para el que ha destacado que respondería a todas las preguntas relacionadas con el libro.

Sin embargo, como era de esperar, los periodistas presentes en la sala han aprovechado la oportunidad para preguntar a Ana Obregón acerca del nacimiento de Ana Sandra. Justo cuando un periodista de La Sexta formulaba una pregunta relacionada con la pequeña, una avispa ha entrado en el espacio de la Feria.

Muy atenta, Obregón ha escuchado al periodista, que preguntaba si la actriz había sido consciente, desde Estados Unidos, del debate que se había establecido en España en torno a la gestación subrogada. Cuando Obregón se disponía a responder, ha apuntado, entre risas: "Oye, ha entrado una avispa, lo juro. ¿Ves? Es que no hay que hablar de esto, hay que hablar del libro".

"En América no se habla de España. A mí no me interesa nada lo que diga nadie. ¿Ves? A la avispa no le gusta nada la pregunta. No me ha llegado nada y voy a decir una cosa. Cuando tienes que enterrar a tu único hijo, cualquier cosa que escuchas, ¿sabes lo que me hace? Cosquillas", ha sentenciado Ana Obregón, dando paso a la siguiente pregunta.