Ana Obregón, sobre 'El chico de las musarañas': "Este libro está escrito por una madre con el corazón mutilado"

Ana Obregón entró en la sala Neptuno del Hotel Palace de Madrid como si fuera una sirena, con ondas rubias y un vestido de corpiño azul turquesa y enorme vuelo estampado en flores, a juego con la que llevaba en el cuello y con los pendientes que refulgían bajo su cabello. Su primaveral estilismo en un día lluvioso y gris, no fue fruto del azar, sino de un cambio existencial en positivo que está viviendo la actriz. La muerte de su hijo Aless a los 28 años, en 2020, la sumió en una tragedia que la condenó al blanco y negro, a ser una madre con luto eterno en el corazón y enfadada con Dios. De su renacer es responsable su nieta Ana Sandra, concebida por gestación subrogada hace tres meses con el esperma de su hijo Aless, y el libro El chico de las musarañas (Harper Colllins Ibérica), que lleva ya cuatro ediciones, y ha sido, en palabras de su coautora, una catarsis personal. Este volumen lo empezó a escribir el el joven cuando luchaba contra el cáncer, pero no pudo pasar de 40 páginas, porque Aless se apagó para siempre poco después. Su madre, animada por su íntima amiga y representante Susana Uribarri, asumió el reto de finalizarlo, aunque para ello necesitó dos años de lucha interior y poder atravesar un pozo negro de llanto y dolor.

Ana Obregón, que ha vivido los últimos meses en Miami, donde nació su nieta, presentó este miércoles este libro en el hotel madrileño, en cuya sala había una cantidad ingente de medios: "Más cámaras de las que he visto nunca en cuarenta años de profesión".

Ana concentró a decenas de medios en su primer acto público. JORGE PARÍS

La presentación del libro, que se fraguó en total confidencialidad sobre todo cuando nació la nieta de Ana, capítulo que cierra el mismo, contó con numerosas anécdotas, afines al carácter abierto de su coautora, como insistir en su jet lag y en que pasa las noches haciendo biberones, así como que no reconocía a ningún periodista cuando preguntaban, porque no llevaba ni gafas de lejos ni lentillas. También preguntó a su asistente en un momento dado si el rímel se le había corrido, por algunas lágrimas que vertió en muchos momentos del acto. Y rechazó el debate sobre la gestación subrogada alegando, con vis cómica, que había entrado una avispa y ella quería hablar de su libro.

Del primer acto público que ha tenido tras su regreso de tierras americanas, seleccionamos las frases que concentran la esencia de El chico de las musarañas y sus impresiones sobre la política, la maternidad, la vida y la muerte. Con un final aplaudido: "Me merezco ser un poco feliz en mi vida".

La madre

"Me siento la madre más orgullosa del mundo. Ojalá te llegue mi admiración allá donde estés". Ana tiró de la frase que su hijo empleaba en su día a día para explicar por qué pudo terminar esta gigantesca empresa: "Con todas las inseguridades que yo tenía, pensé en lo que él decía siempre. Todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad. He intentado hacerlo como amor, como todo lo que yo hago. Este libro está escrito por una madre con el corazón mutilado".

La señal

Ana dio algunas notas de espiritualidad, como cuando en la primera comida con personas de la editorial, en un restaurante, sonó su teléfono, que estaba encima de la mesa y apareció el nombre de su hijo. "Fue una señal, pero no cogimos el teléfono, nos quedamos... parece de locos pero sonó, seguro. He leído todo lo que se pueda leer pero hay algunos conceptos destacados, como que si reduces la materia de cada persona es una punta de alfiler. Somos energía. Por qué no creemos que somos almas eternas, puede existir hasta una reencarnación. Había momentos en que oía la voz de Aless que me iba guiando los pensamientos. Son experiencias cercanas a la muerte, me he estudiado todas las religiones. En el fondo, cada religión es lo mismo, es una energía. Nos estamos intoxicando con tanto juicio, crítica y porquería".

Ana confesó que durante dos años lloraba a todas partes. JORGE PARÍS

El principio

“Era agosto de 2018, estábamos en Nueva Jersey, y Aless se estaba haciendo un tratamiento muy agresivo de quimio y radio, y así con todo (fiebre, nauseas... ) le oía teclear por las noches. Un día, le pregunté qué estaba haciendo: "Mamá estoy escribiendo un libro y cuando finalice quiero donar todo a la investigación contra el cáncer". No me dejó leer. "Mami, cuando lo termine. Me hizo gracia el título, por qué desde pequeño, igual que yo, se evadía, se iba, y estaba en las musarañas. Mi hijo no pudo finalizar este libro por culpa del maldito cáncer. Pasaron dos años. Yo no sabía qué hacer. Su deseo era publicarlo. Tuve que esperar dos años. Llamé a Nacho, su mejor amigo y me dio la contraseña para entrar en su ordenador. Allí vi la carpeta por arte de magia. Lo leí sobre todo porque vi el talento que tenía mi hijo. Que mierda que el cáncer le arrebatara este talento, era uno de sus sueños".

La lección

"Se me ocurre retomar en Puto 23 de marzo (que es cuando empezó todo), así se llama el primer capítulo, y terminar con el final. Han sido justo nueve meses encerrada en esta obra. Esta escrito por una madre con el corazón mutilado. Con tinta roja de sangre, porque quería que se publicara lo que había escrito ella. Es una lección de vida. He conocido dos mundos, uno de las plantas de Oncología, donde están los terminales, les ves que luchan por vivir, con la quimio veneno, con una sonrisa. Y luego esta el de quejarnos de todo".

El suicidio

"Había elegido en Barcelona, en un apartamento a donde solo iba a ducharme, primero estaba en un tercer piso. Lo tenía planeado, cuando nos dijeron los médicos que yano había nada que hacer. Me cambié al séptimo. El suicidio es una cobardía total. Que lean el libro y vean que siempre hay un rayito de luz. Hay que ser valiente, hay que aprender la lección que da cualquier enfermo, de cáncer y de cualquier enfermedad".

Los tres deseos

"Con este libro cierro los tres deseos de mi hijo: tener una hija, publicar su libro y hacer una fundación con su nombre. Todos los derechos de autor van a la fundación. Ya estamos financiando proyectos importantísimos contra el cáncer. Sarcoma de Ewing, para niños y jóvenes. Como no había dinero del gobierno para hacerlo, estamos financiándolo nosotros".

La gestación subrogada

"Allí, en Miami, no se habla de España, no me interesa nada lo que se hable. No me ha llegado nada. Cuando tienes que enterrar a tu único hijo cualquier crítica, lo que me hace es cosquillas. Me han escrito muchísimas personas, sobre todo porque es un milagro poder decir que he cumplido el deseo de mi hijo. No voy a tener más nietos, aunque quería cinco. Ana Sandra y ya. Te puedo asegurar que cuando tienes que enterrar a un hijo, no hay dolor más profundo".

La foto fue elegida por Ana por el gesto, en el que agarra las manos de su hijo. JORGE PARÍS.

El libro

"Está escrito en tinta roja de sangre. Es un homenaje a mi hijo y a todos los enfermos que luchan contra el cáncer. Está increíble porque quiero que se venda mucho. Cuanto más dinero tengamos, más vidas podremos salvar. Al final todo lo que se escribe de verdad, pero escribía con el corazón. La persona que lo lee se pone en la piel he hecho un desnudo total, no he sido capaz de releerlo. Mi hijo lo que quería era que se publicara su libro porque el sueño era ganar mucho dinero para retirarme e irse a algún sitio a escribir".

Ana Sandra

"Es mi princesa, es española de corazón, lo que menos me importa ahora es el papeleo para inscribirla aquí. Abrazarla es un trocito de cielo cada día que dure. Anita estará muy orgullosa de leer este libro, quizás cuando tenga 12 o 13 años, se lo daré. A las 9 de la noche cada día la cojo, miramos al cielo y le digo, dile a tu padre bendito seas Aless".

La escritura

"Son momentos que a una madre se le quedan grabados a fuego en el corazón, no los he olvidado. Ahora se rellenan con un poquito de luz. He revivido secuencias donde hasta se puede oler lo que se puede ver lo que pasaba ese momento. Tenía el alma tan rota que no podía escribir más. Una vez se estropeó el ordenador porque lloraba. Lloras a todas horas, mañana, tarde y noche. Yo no soy escritora, soy bióloga. Tenía mucha inseguridad. Si mi hijo si hubiera podido, habría sido un escritor brillante, escribía sin filtros, con giros, leía muchísimo y tenía muchísimo talento".

La religión

"Mi hijo me preguntaba por qué me pasa esto si soy bueno. Yo era creyente, pero cuando le pasó esto a mi hijo me enfadé muchísimo con Dios. A los 9 meses fallecieron mis padre y yo estaba en la misa y decía no quiero saber nada. Me di cuenta de que había nacido en mí la espiritualidad, que somos energía. Decidí que mi templo era mi corazón. Pero con la llegada de Anita creo que Dios existe".

Alessandro Lecquio

"No sé si ha leído el libro. Las puertas de mi casa siempre han estado abiertas. Ana Sandra es un milagro. Llevo un mes que ni me escribe ni nada. Tu nieta te está esperando en casa. Tiene 12 tíos, que vienen cada segundo a casa, de sus primos. Cuando yo no esté va a estar más protegida que la hija de Robert de Niro y la de Al Pacino. Soy muy generosa, hablo con respeto de su padre. Siempre ha tenido la puerta abierta, hasta las llaves, luego las perdió. Tiene la casa abierta para verla, pero no puedo obligar a un abuelo a ver a su nieta. No estoy dolida. A Aless le haría muy feliz. Siempre le he defendido, él tiene su familia, su hija. Tiene las puertas abiertísimas para cuando quiera venir. A Anita le gustará. Está rodeada de amor y tengo tantísimo para dar".

La nueva Ana

La actriz se ha quitado el luto por dentro para sentirse viva y llena de color. JORGE PARÍS.

"El concepto ha cambiado total. Ana siempre ha sido Ana, da igual la fama el fracaso. Pero cuando vas a un evento te disfrazas. Pero ya no existe. No sé qué es el postureo. Nadie es superior a nadie. Anita dinamita, como me llamaban en la universidad. Hay veces que te tienes que poner una coraza. Ahora soy yo. Es lo que soy. Si me estuviera viendo ahora mi hijo me diría, como hacía siempre, Brava mamma".

La película

"Este libro sí tiene un guion inspirador con un final de luz. Nos viene bien a todos. Sobre todo cuando creemos que tenemos muchos problemas. Puede ser una buena película".

La presentación del libro, que se fraguó en total confidencialidad, sobre todo cuando nació la nieta de Ana, capítulo que cierra el mismo, contó con numerosas anécdotas, afines al carácter abierto y coloquial de su coautora, como insistir en su jet lag y en que pasa las noches haciendo biberones, así como que no reconocía a nadie porque no llevaba ni gafas de lejos ni lentillas. También preguntó a su asistente en un momento dado si el rímel se le había corrido, por algunas lágrimas que vertió en muchos momentos del acto.