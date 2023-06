Este miércoles, 7 de junio de 2023, Ana Obregón ha atendido, por fin, a la prensa tras el nacimiento de su nieta, Ana Sandra, nacida por gestación subrogada mediante el material genético de su hijo Aless, fallecido debido a un cáncer.

La actriz ha reaparecido ante los medios visiblemente nerviosa para presentar el libro El chico de las musarañas, que comenzó a escribir su hijo y que, finalmente, ha completado ella. Desde el plató de El programa de Ana Rosa, Alessandro Lecquio no se ha mostrado tan cómodo con la intervención de Obregón.

"Está guapa y radiante. Está en su salsa, es lo que le gusta", ha comentado el conde acerca de la apariencia de Ana Obregón ante los medios. Además, ha apuntado: "Esto es lo único que voy a decir sobre el libro. Cada uno lleva las cosas como quiere o como puede. Me parece tremendo que la gente diga que esto es fantástico".

"Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de fantástico. ¡Es una historia de terror! ¡Es una historia del terror de los terrores!", ha agregado Lecquio, muy alterado. Asimismo, el colaborador del Club Social ha comentado su opinión sobre el libro.

"No he leído el libro porque nadie tiene que contarme nada sobre mi hijo. No tiene nada que ver el libro con las páginas que mi hijo dejó escritas. Ana cuenta su historia, es la historia de Ana. No tiene nada que ver con mi hijo", ha agregado Alessandro Lecquio.