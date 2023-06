El regreso de Ana Obregón a España ha reavivado la polémica de la gestación subrogada en nuestro país. Pese a esto, lejos de esconderse, la actriz ha decidido atender a los medios de comunicación y, en primicia, este viernes, El programa de Ana Rosa ha mostrado las primeras declaraciones de Obregón.

"He vuelto a vivir", ha recalcado la bióloga al responder a la pregunta de los reporteros acerca de cómo se encuentra. Además, aunque no ha querido dar demasiados detalles, Ana Obregón ha recalcado: "La niña está para comérsela. Eso sí, las gafas no me las quito porque llevo cuatro días sin dormir".

Asimismo, Ana Obregón ha obsequiado a los compañeros de la prensa con una caja de bollos en agradecimiento por su preocupación: "Son de parte de Anita".

De la misma manera, respecto a la posibilidad de que Alessandro Lecquio, abuelo de la niña, visite a la pequeña en la casa, Ana Obregón ha sido muy clara, dando la bienvenida a su expareja: "Alessandro, aquí tiene la puerta".

Sin embargo, tal como destacó el conde el pasado jueves en el matinal de Telecinco, no tenía intención, al menos de momento, de visitar a Ana Sandra: "Yo lo que quiero es paz y tranquilidad, relax, discreción. No quiero ruido, ahora no es el momento, hay mucho ruido".