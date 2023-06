La Guardia Urbana de Barcelona ofrece kits básicos de vestuario en las playas ante los robos de ropa: "Prevemos un verano intenso"

Una camiseta, unas chanclas, unos pantalones y una tarjeta de transporte público son los componentes de los "kits básicos de vestuario de reposición" que desde el pasado fin de semana ofrece la Guardia Urbana de Barcelona a las víctimas de robos de ropa en las playas, para que puedan volver a su domicilio. Y es que ya se ha puesto en marcha la unidad del cuerpo policial que durante el verano vigila el litoral de la ciudad. Estará desplegada hasta finales de septiembre, ha anunciado este miércoles el teniente de alcaldía en funciones de Seguridad y Prevención, Albert Batlle.

Los "hurtos", ha dicho el jefe de la Guardia Urbana, el intendente mayor Pedro Velázquez, son uno de los asuntos a los que están "especialmente" atentos los casi 100 efectivos -11 mandos y 80 agentes- que conforman la unidad de playas. Trabajan también en la prevención de las "violencias machistas" y en el control de la "circulación de los vehículos de movilidad personal" y de la "venta ambulante", ha señalado.

El objetivo, ha indicado Batlle, es "prevenir y actuar sobre los fenómenos que puedan distorsionar la seguridad y la convivencia en el litoral", durante una temporada estival que se espera caliente este año. "Prevemos un verano intenso, caluroso y con una muy alta ocupación en las playas", ha alertado.

Para patrullar por la zona del mar, los agentes van a pie, con scooters, vehículos de cuatro ruedas, bicicletas, quads y dos embarcaciones semirrígidas de 6,5 y 7,5 metros respectivamente. Así recorren los casi cinco kilómetros que suman las 10 playas de la ciudad estos policías, que tienen como base la Oficina Conjunta de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra en el paseo Joan de Borbó. Disponen también de un módulo en la Barceloneta y de otro en el espigón del Bogatell, espacios desde los que distribuyen trípticos de denuncias en diferentes idiomas para facilitar su gestión.

272 detenciones el verano pasado

Según datos del Ayuntamiento, el pasado verano la unidad de playas de la Guardia Urbana -que se coordina con Mossos, Policía Portuaria y servicios municipales-, practicó 272 detenciones e interpuso 425 denuncias, la mayoría de ellas, por hurtos y apropiaciones indebidas.

Por venta ambulante no autorizada, intervino 116.018 bebidas y puso 20.037 multas. "Llevamos cuatro años muy buenos", ha asegurado Batlle respecto al control de esta actividad, aunque ha apuntado que "es un fenómeno que se puede contener, pero difícilmente erradicar".

La Urbana también interpuso la pasada temporada estival 843 denuncias por otras actividades no autorizadas y 37 por no respetar las indicaciones de baño, la mayoría por bañarse junto a los espigones y en otras zonas en las que no está permitido.