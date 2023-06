Cómo 'regatear' los riesgos de invertir tus ahorros de toda la vida (y sacarles partido)

"¿Ahorrar o invertir?" es una pregunta que se hacen muchos españoles. La primera consiste en reservar una parte de los ingresos y guardarla para gastar más adelante, mientras que la segunda se basa en poner a trabajar el dinero para generar un rendimiento con el paso del tiempo.

Si bien las dos opciones son interesantes, lo normal es que para invertir se destinen ahorros. Es decir, una persona puede ahorrar dinero para diferentes objetivos, siendo uno de ellos obtener cierta rentabilidad a través de la inversión.

Así, si se guarda una suma de dinero al mes y se destina a la inversión, en un periodo de tiempo esa cantidad se habrá aumentado, lo que permite al usuario adquirir ganancias y evitar la pérdida de valor del capital sin ningún esfuerzo más que el propio de ahorrar.

La inversión es una actividad que la gran mayoría de los expertos considera esencial: "Mediante la inversión lo que hacemos es vencer la inflación y utilizar el interés compuesto para que ese dinero cada vez genere más dinero y, así, no perdamos su valor con el paso del tiempo, sino más bien todo lo contrario", apuntaba Jordi Domínguez, consultor financiero y creador de 'Las Finanzas de Jordi' en una entrevista con 20minutos.

"Invertir no es solamente es necesario, sino que es de vital importancia. El tiempo juega un factor clave, ya que con el paso de los años nuestro dinero aumenta sin haber realizado ningún esfuerzo, incrementando así el patrimonio y disponiendo de tranquilidad financiera. Gracias a la inversión, podemos generar más dinero pudiendo mantener nuestro nivel de vida. No hacerlo significará perder cada año poder adquisitivo", señalaba en otra entrevista la asesora en finanzas Elizabeth Wakefield.

Ahora bien, si ya tienes unos ahorros y te estás planteando cómo o en qué invertir para sacarle algo de partido, es imprescindible tener en cuenta varios factores, como tu situación personal, el riesgo a asumir o la liquidez de los distintos productos que hay en el mercado.

Cuentas bancarias, depósitos, bonos, Letras del Tesoro, fondos... son muchas las opciones entre las que escoger, algunas con una rentabilidad alta y otras con una baja, en ocasiones por debajo de la inflación. En todo caso, la idoneidad en la elección dependerá del objetivo de cada uno.

Claves para minimizar el riesgo

- Valora tu perfil de riesgo. Antes de invertir en cualquier producto financiero es importante valorar la tolerancia a la pérdida, la disponibilidad del dinero y el riesgo que estás dispuesto a asumir. Y es que a mayor riesgo, mayor beneficio, pero también es más alta la posibilidad de perder, por lo que hay que pensar cómo reaccionarías si las cosas no salgan como esperabas. Una vez concretado el perfil inversor, hay que analizar qué herramientas se adaptan a él.

- Emplea dinero que no necesites. Para invertir con el menor riesgo posible hay que destinar una cantidad de dinero que no se vaya a necesitar a muy corto plazo. Por ello, hay que asegurar algo de liquidez pensando en las necesidades de cada caso y con el que poder afrontar imprevistos. Sobre todo hay que atender a esto cuando se trata de invertir a largo plazo, puesto que no se podrá recuperar ese capital hasta dentro de unos años, al menos sin penalizaciones.

- Crea una estrategia. Los ahorradores que deseen obtener un rendimiento de su dinero deben crear una estrategia de inversión. Y es que esta no es una actividad en la que se pueda improvisar, sino que hay que marcar un camino para reducir el riesgo y no dejar que las emociones influyan por el miedo, el pesimismo o la euforia. Con una administración eficiente se conseguirá ahorrar tanto tiempo como esfuerzo, así como no dejarse llevar por el comportamiento de otros inversores.

- Invierte a largo plazo. Las cuentas y los depósitos suelen dar una rentabilidad muy baja, lo cual no está mal si el objetivo es recuperar el capital en poco tiempo. Sin embargo, si se quiere alcanzar una rentabilidad alta no es conveniente acumular el dinero en herramientas con un tipo de interés tan bajo. En su lugar, lo ideal es invertir en productos de inversión a medio o largo plazo, ya que aunque sean activos con más volatilidad, también es mayor el tiempo para sobreponerse a las posibles caídas del mercado.

- Diversifica. "No poner todos los huevos en la misma cesta" es una de las máximas más repetidas por los expertos. Invertir en diferentes clases de activos, sectores y/o áreas geográficas permite reducir el riesgo, pues la combinación de los distintos instrumentos equilibra las operaciones de alto riesgo con las que son más seguras a la vez que compensa los malos resultados de unas con los buenos de otras.

- Destina una cantidad fija todos los meses. Las aportaciones periódicas, por ejemplo cada mes, a un producto de inversión evitan tener que estar comparando la evolución para acertar el mejor momento para invertir. De este modo, se reduce el riesgo de invertir en una época inoportuna, puesto que si destinas dinero cada cierto tiempo cuando el mercado sube compras un poco más caro, pero cuando baja, compras más barato.

- No te fíes de cualquier cosa. Desconfía de las propuestas que parezcan únicas e insuperables, sobre todo si prometen obtener beneficios muy elevados en poco tiempo. Además, es importante informarse y pedir siempre la información, requisitos y condiciones en un contrato por escrito que puedas estudiar detenidamente.

- Ante la duda, asesórate. Hay personas que, a pesar de no entender al 100% el mundo de las inversiones, sí quieren sacar rentabilidad a sus ahorros. En estos casos o ante la duda de cuáles son los productos o estrategias más adecuadas, la clave está en buscar a un profesional, preferiblemente independiente, que te resuelva todas las incógnitas y te asesore sobre cómo sacarle el máximo partido al capital.

