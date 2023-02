Tener un buen control sobre las finanzas personales, ya sea de manera individual o en pareja, es imprescindible. Nos puede gustar más o menos, pero la economía está muy presente en nuestras vidas y una gestión eficiente del dinero condicionará nuestra capacidad para hacer frente a los obstáculos, sobre todo en los tiempos que corren, y conseguir nuestras metas. Para acercarnos un poco más a este mundo, la asesora financiera Elizabeth Wakefield (Barcelona, 1992) explica a 20minutos la relevancia de la administración del capital y la inversión.

¿Qué consecuencias tiene una mala administración del dinero?Una mala gestión del dinero puede conllevar a estar en un bucle constante de falta de capital y espiral de deuda continua con repercusiones a corto, medio y largo plazo y, por tanto, a sufrir insatisfacción de nuestra situación. Nos puede generar estrés financiero y afectar en la calidad de vida. La ausencia de previsión y de gestión de las finanzas hace que no seamos conscientes de la importancia que tienen para que no se conviertan en un problema real, sino al revés, en un medio con el fin de conseguir todos nuestros propósitos.

En el ámbito de las relaciones de pareja, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen a la hora de manejar el capital?Entre otros, no tener un presupuesto en pareja conjunto, no realizar correctamente la distribución de los gastos, tomar decisiones unilaterales, no llegar a acuerdos o consensos o no disponer de un colchón de seguridad para imprevistos. Estos son solo unos pocos ejemplos de los errores más comunes que pueden llevar al estrés financiero y acabar en discusiones y malestar en la relación de pareja.