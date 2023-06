Javier Lahoz: "Me descoloca que los jóvenes no conozcan a Bette Davies"

El zaragozano Javier Lahoz, escritor, librero y apasionado del séptimo arte, ha escrito Mis 100 del Cine Clásico (Ed. Reino de Cordelia), un recorrido por los mitos más destacados del Hollywood dorado, si bien sus vidas no fueron siempre de oro, más bien sombrías y grises infinidad de veces. Pero en eso consiste este libro, ilustrado por Nacho Rúa con retratos en blanco y negro que son como el mundo al que pertenecieron: un paseo entre luces y sombras. Lahoz, que antes publicó Mis 100 del Cine Español, abunda en su filmoteca emocional para retratar a un ramo de personajes que nos harán soñar, llorar y luchar, como ellos hicieron en sus películas. El Olimpo era todo esto.

¿Por qué estos mitos y no otros? ¿Eran los más atormentados o los más felices del firmamento?Es una selección arbitraria nacida de los recuerdos y de los afectos. Miradas poderosas, inquietantes o seductoras. Es difícil quedarse con 50 y 50. En el caso de los intérpretes españoles me faltaron muchas mujeres. En este me han faltado muchos hombres. Pienso que eso de ser un mito tiene más de tormento que de felicidad. Acuérdese de la famosa frase de Marilyn Monroe: “En Hollywood te pagan mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma”.

¿Cuánto cine ha visto usted, en horas y en películas?Ni idea. A veces creo que he visto muchísimo cine, pero supongo que depende de con quién me compare. Ha habido etapas de película diaria, y ocasiones de ir más apurado con el tiempo libre y conformarme con dos o tres a la semana. Venga, que me atrevo: ¿Seis mil, siete mil películas?

Bette Davis. NACHO RÚA

Si le pido que elija tres películas, cuáles me dice. El Crepúsculo de los dioses, Eva al desnudo y Dos en la carretera.



De los cien mitos que nombra, ¿cuáles son sus diez favoritos y por qué?William Holden, Barbara Stanwick, Deborah Kerr, Bette Davis, Anne Bancroft, Albert Finney, Lillian Gish, Kirk Douglas, Audrey Hepburn y Marlene Dietrich. Porque me resultan especialmente atractivos. Por la fuerza que imprime verles. Porque marcaron un estilo. Porque tienen unas filmografías muy poderosas.

¿Por qué nos fascina Hollywood? ¿Por la mentira, el glamour, la belleza, lo inalcanzable... o una mezcla de todo?El Hollywood clásico a mí me interesa sobre todo por lo inalcanzable, lo inaccesible, gentes que estaban más allá de lo terrenal y de lo cotidiano. Incluso el blanco y negro los hace menos reales, más misteriosos. Personas con las que jamás iba a ser posible coincidir. Dicen que cuando la Garbo entraba a un hotel, y todos se asomaban al vestíbulo, solo se veía su sombra. Como si no hubiera más. Como si solo fuera magia.

Ava Gardner. NACHO RÚA

¿Está ignorado el cine clásico por las nuevas generaciones? Lo digo por la introducción de Oriol Nolis. No conocer a Elizabeth Taylor...Hay mucho desconocimiento, sí. Mi generación creció con ellos, pero en las últimas décadas la mirada del espectador ha tomado otras direcciones. Cierto es que hay películas que han envejecido muy mal, y eso también acentúa las distancias. Conozco a jóvenes que no saben quién es Bette Davis y eso me descoloca. Admito que en los ochenta también tenía amigos que creían que Jane Wyman había nacido como actriz tomando el mando de Falcon Crest. Pero, ojo, cuando invito a chavales jóvenes a descubrir algún clásico, y hacer luego un cinefórum, siempre es un éxito.

¿Es posible entender de cine y apasionarse por él sin conocer esa época gloriosa?No sé si es posible entender de arte románico sin conocer la Edad Media en profundidad. Supongo que se puede disfrutar de una buena película siempre. No creo que haya que estar in situ o en esos años. Pero supongo que haberlo vivido ayudará. La importancia del contexto es innegable. También pienso que se mitifica más una época cuando se observa desde la distancia. Vivirla le quita misterio.

¿Cree que alguno de los actores actuales que tenemos en la actualidad (Brad Pitt, Johnny Depp, Di Caprio...) lleva camino de convertirse en clásico?Habrá que ver cómo se alude a ellos y a sus carreras dentro de cincuenta años. La aparición de Brad Pitt en Thelma y Louise, sin ir más lejos, es ya un clásico. Y Eduardo Manostijeras, otro. Me falta inaccesibilidad, embrujo, magia, distancia. Me falta misterio. Aunque Brad Pitt y Johnny Depp en concreto son dos candidatos perfectos para permanecer en el Olimpo. Cuentan con escándalos y con una publicidad bastante mordaz, toques extravagantes y una rebeldía nunca apaciguada.

Burt Lancaster. NACHO RÚA

¿Sería igual este libro sin las ilustraciones de Nacho Rúa? ¿Que sean en blanco y negro acentúan la importancia de este mundo?Este libro no existiría sin las ilustraciones de Nacho Rúa. Es un trabajo en equipo. Mis textos y sus dibujos son las dos caras de una misma moneda. Es una maravilla cómo estos intérpretes cobran vida de su mano. Y además es lo primero con lo que se encuentra el lector, y que elogia una y otra vez. Que sean en blanco y negro les añade misterio, insisto. Misterio y elegancia. Un valor añadido. Es algo extraño, pero es así: a quien permanece inmortalizado a través del tiempo yo lo veo en blanco y negro. Con la literatura me ocurre parecido. Yo a Cervantes o a Lope de Vega me los imagino en blanco y negro. Me ocurre.





11.Usted trabaja en una librería de Zaragoza, la Central, y es escritor, también de novelas. ¿Se puede explicar el mundo del cine sin los libros y viceversa?



Yo no entiendo el mundo sin los libros y sin el cine. Una película necesita de un guion, de una narración, de un material que le permita pasar a la imagen. Por contra, en el libro las imágenes las ponemos nosotros, los lectores. Durante siglos ha habido libros y no ha habido cine. Cuando leemos, ponemos rostros al personaje, ponemos banda sonora, colores, miradas. De alguna manera, los libros también necesitan de la imagen. Y más hoy en día, que la gente incluso difunde una foto poniéndose los calcetines.

La portada del libro. Reino de Cordelia

Recomiéndeme tres libros que no hablen de cine pero podrían tener una película.Mentira, de Enrique de Hériz. Los ingratos, de Pedro Simón. Catedrales, de Claudia Piñeiro. (Productores del mundo, tened en cuenta estas tres novelas. No es que podrían tener una película, es que deberían tenerla.)

Ya escribió Mis 100 del Cine Español. ¿Habrá otros con esta temática: ciencia ficción, románticos, cine mudo...?Hace nada tenía claro que no. Hoy no voy a ser tan rotundo. Es verdad que un volumen de clásicos universales ha complementado muy bien a los españoles. Veremos. De momento estoy con otros proyectos. Quiero retomar la novela.

¿Cuánto "daño" han hecho plataformas como Netflix al cine clásico?No sé qué responder. Soy ajeno a las plataformas, aunque decirlo me haga parecer de otro planeta. Llevo décadas coleccionando cine, comprando, clasificando y componiendo, digamos, una gran cinemateca. Sé que en las plataformas el cine está a la carta y que es cuestión de elegir de entre lo que hay. Quizás ayuden a descubrir títulos de siempre, quizás ayuden a descubrir títulos de mayor actualidad. Mentiría si dijera que tengo una opinión creada al respecto. Soy ajeno a las plataformas.

Sería una gran idea que el cine pueda ser una asignatura en el colegio. Aunque fuera optativa. La clase estaría llena

¿Debería haber en los colegios una asignatura de cine igual que hay una de música?Me habría encantado tener en el colegio una asignatura en la que recibir nociones de cine. Sí, me parece una gran idea. Igual que se aprende a tocar un instrumento musical, sería fantástico adquirir nociones de fotografía y manejo de cámara, montaje y demás. Vamos a dejarlo en que fuera optativa y no obligatoria. Ya le digo que estaría la clase llena.