'Super Mario Bros.' se convierte en la segunda película de animación más taquillera de la historia

Super Mario Bros. ha dinamitado el eterno cliché sobre las adaptaciones de los juegos en la gran pantalla, que se traducían en fracasos mayúsculos en el pasado como Street Fighter, Prince of Persia o DOOM. La película de animación dirigida por Aaron Horvath, Michael Jelenic y Pierre Leduc ya se ha convertido en uno de los grandes éxitos de taquilla de 2023, alcanzando recientemente un puesto privilegiado como la segunda película de animación más taquillera de la historia.

El filme sobrepasaba los más de 1.284 millones de dólares de Frozen estos días. El Let it Go de Elsa no conseguía empañar el éxito del Peaches de Bowser, que alcanzaba estos días 1.307 millones de dólares.

Así, Super Mario Bros. La película se sitúa a 145 millones de dólares de alcanzar precisamente a la secuela de Frozen, que continúa liderando el ranking de los largometrajes animados.

A continuación, el top ten de películas de animación que recaudaron más dinero en la historia:

'Frozen II' (2019) - 1.453.683, 476 dólares

'Super Mario Bros. La película' (2023) - 1.307.168, 400 dólares

'Frozen' (2013) - 1.284.540, 518 dólares

'Los increíbles 2' (2018) - 1.243.225, 667 dólares

'Minions' (2015) - 1.159.444, 662 dólares

'Toy Story 4' (2019) - 1.073.841, 394 dólares

'Toy Story 3' (2010) - 1.067.316, 101

'Gru. Mi Villano Favorito 3' (2017) - 1.034.800, 131 dólares

'Buscando a Dory' (2016) - 1.029.266, 989 dólares

'Zootrópolis' (2016) - 1.025.521, 689

Las claves detrás de 'Super Mario Bros. La película'

En este nuevo título, Mario y Luigi, dos fontaneros de Brooklyn, viajan por accidente al Reino Champiñón, amenazado por el malvado Bowser.

Con el sello de Illumination Entertainment, el estudio responsable de la saga Gru (y, por tanto, también de los Minions). Super Mario Bros. La película contaba en su versión original con las voces de Chris Pratt (como Mario), Seth Rogen (Donkey Kong), Jack Black (Bowser), Chris Day (Luigi) y Anya Taylor-Joy (princesa Peach).

