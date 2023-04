'Super Mario Bros: La película': guía para entender el universo de Mario

No es la primera vez que vemos a Mario en pantalla grande, aunque quizá sea mejor ignorar las historias previas que se nos habían mostrado sobre los hermanos fontaneros (aquella adaptación de anime de 1986 y la película protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo de 1993) para afirmar que, a partir del 5 de abril, nos adentraremos por fin en el Reino Champiñón con Super Mario Bros.: La película.

Los mundos de Nintendo marcaron a toda una generación pero, aparte de ser leyendas de los videojuegos, ¿qué tienen en común Mario, Link -The Legend of Zelda- y los bichines de Pikmin, entre muchos otros personajes? Todos son creaciones de Shigeru Miyamoto (Sonobe, 1952), diseñador que aterrizó en el mundo pixelado por casualidad (lo suyo era el manga) para sentar las bases del ‘estilo Nintendo’ desde 1981.

Junto al ingeniero Gunpei Yokoi y el músico Koji Kondo, Miyamoto ayudó a convertir a la compañía en el titán industrial que conocemos, y ahora ejerce como asesor en Super Mario Bros.: La película, un proyecto en el que ha trabajado durante 13 años y para el que se ha contado con las voces de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key y Seth Rogen.

¿Habrán hecho caso de la experiencia del diseñador en Illumination? A continuación, hacemos un repaso rápido a los personajes y juegos de la saga para que no te pierdas ni una referencia. Here we go!

Mario (Chris Pratt)

Mario en 'Super Mario Bros.: La película' Universal Pictures

El fontanero más famoso de Nintendo es el protagonista, y será uno distinto al de los juegos: en esta historia es la primera vez que visita el Reino Champiñón y todavía no conoce a las criaturas que lo habitan.

Luigi (Charlie Day)

Luigi en 'Super Mario Bros.: La película' Universal Pictures

El inseparable hermano de Mario también aterrizará en este extraño lugar, con tan mala suerte de ser apresado por el malvado Browser y acabar rodeado de criaturas terroríficas que despiertan todos sus miedos.

Peach (Anya Taylor-Joy)

Peach en 'Super Mario Bros.: La película' Universal Pictures

En este filme, la princesa no ha sido secuestrada como en los juegos, sino que es ella quien servirá de ayuda. Además, no se le caerán los anillos por agarrar un arma y unirse a la lucha para salvar su reino.

Browser (Jack Black)

Browser en 'Super Mario Bros.: La película' Universal Pictures

No hay héroe sin villano. Por ello, no podía faltar el principal antagonista de la saga. El rey de los Koopa quiere conquistar el Reino Champiñón, sin importarle las víctimas o los destrozos que haga en su camino.

Toad (Keegan-Michael Key)

Toad en 'Super Mario Bros.: La película' Universal Pictures

Aunque comparte aspecto y nombre con su especie, los principales habitantes del Reino Champiñón, Toad es el asistente de la princesa Peach y sirve de apoyo para Mario, Luigi y sus amigos durante su aventura.

Donkey Kong (Seth Rogen)

Donkey Kong en 'Super Mario Bros.: La película' Universal Pictures

Este gorila fue el primer antagonista del fontanero en los videojuegos, antes que Bowser, por lo que no podía faltar en esta historia mostrando su fiereza, pero también su bondad y su transformación en aliado.

Yoshi

Yoshi en 'Super Mario Bros.: La película' Cinemanía

Hizo su primera aparición en Super Mario World (1990) y, desde entonces, este dinosaurio antropomórfico verde, aunque existen de otros colores, se ha convertido en uno de los inseparables aliados de los héroes. En el tráiler se echa de menos su aparición, por lo que habrá que esperar a ver la película para descubrir su papel en esta nueva aventura.

Destello (Juliet Jelenic)

Destello en 'Super Mario Bros.: La película' Universal Pictures

Los Destello hicieron su debut en Super Mario Galaxy (2007) y ofrecen apoyo e información al jugador. La presencia de estos adorables astros podría dejar paso a la aparición de otra famosa princesa, Estela.

Los juegos

Además de los personajes creados por Miyamoto, la película también hace homenaje a todos los mundos por los que el fontanero ha pasado a lo largo de su vida. Super Mario Bros.: La película tiene múltiples referencias: el traje de mapache de Super Mario Bros. 3, el de felino de Super Mario 3D World, el martillo de Super Mario Maker...

Mario Kart, el spin-off de carreras, también está presente en la película, desde los caparazones arrojadizos hasta las alas delta y las ruedas antigravedad, e incluso la Senda Arcoíris, considerada el circuito más difícil.

Fotograma de 'Super Mario Bros.: La película' Universal Pictures

Asimismo, en el filme de Universal, el hermano de Mario tendrá sus propios problemas y deberá superar su miedo a los fantasmas con su aspiradora, tal y como hace desde 2001 en su propia saga de juegos, su famosa Luigi's Mansion.

Finalmente, no podía faltar la referencia a Super Smash Bros., con una princesa Peach que refleja a la versión aguerrida del personaje que conocimos en el spin-off de lucha, empezando por su habilidad de usar la flor de fuego. Los mundos de Miyamoto por fin han cobrado vida.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.