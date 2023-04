Teniendo en cuenta el precedente que marcó el filme de 1993, había cierto reparo, pero Super Mario Bros.: La película se estrena por fin. El personaje estrella de Nintendo protagoniza su propio largometraje de animación gracias a la colaboración de la compañía japonesa con Illumination -Gru, mi villano favorito, Los Minions- y Universal Pictures.

Muchos fueron los temores que afloraron al anunciarse el proyecto, pues el pasado podía augurar lo peor. Quizá por ello, el fontanero, que es uno de los grandes símbolos de los videojuegos, aparcó el séptimo arte y dejó paso a otros compañeros como Pikachu o Sonic. Aun así, está claro que el tiempo que se dieron Mario y el cine ha sido positivo, pues esta aventura no podía volver de cualquier manera.

Nintendo ha vuelto con una prometedora adaptación de su famosa saga y ha elegido la animación para plasmar lo mejor posible el universo del juego, así como a sus famosos personajes, que cuentan con unos actores de excepción en VO: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) y Seth Rogen como Donkey Kong. Además, Charles Martinet, voz original del fontanero rojo en los juegos, también tendrá un cameo.

Los directores, Aaron Horvath y Michael Jelenic -creadores de Teen Titans Go!-, han intentado hacer una adaptación fiel, pero con ciertos cambios, empezando por el origen de esta pareja de hermanos italoamericanos, que trabajan como fontaneros en Brooklyn hasta que un día son transportados al Reino Champiñón. De hecho, esta es la primera vez que Mario pisa este mundo, mientras que en los juegos es un habitante más.

Pero con el héroe de Nintendo se han topado con un obstáculo, su personalidad. En el vocabulario jugón, es lo que se llama un “protagonista silencioso”: no habla y solo reacciona con gestos o sonidos con el fin de crear una experiencia inmersiva y que sea el jugador quien se ponga en su piel y tome las decisiones. Por ello, los directores se han enfrentado al reto de crear un personaje con su propio desarrollo y que agrade a todo el mundo.

Fotograma de 'Super Mario Bros.: La película' Universal Pictures

Peach y Luigi también han cambiado para el filme, pues ella es una princesa que no necesita ser salvada, sino que tiene la capacidad de defender su reino; y él, aunque mantiene su personalidad miedosa, se convierte en el que debe ser rescatado. Quien se mantiene más fiel que nunca es Donkey Kong, a pesar de pequeños cambios en su diseño.

Aunque, con el tiempo, este simio inspirado en el pretendiente de Fay Wray tuviera su propia franquicia, su origen está vinculado con el de Mario: ambos debutaron en 1981 en un título en el que un fontanero saltaba barriles y subía escaleras para llegar a salvar a una damisela en apuros (llamada Pauline) de las garras de la bestia. De hecho, este largometraje refleja la redención que tuvo el gorila, pues comienza peleando contra Mario, pero acaba convirtiéndose en un aliado.

Las tres vidas de Mario

En realidad, Super Mario Bros.: La película es la tercera incursión de la saga en el séptimo arte, pues en 1986, un año después del lanzamiento del primer juego, tuvo un filme anime, titulado Super Mario Bros.: ¡La gran misión para rescatar a la princesa Peach!, que era muy distinto a cómo es la franquicia hoy en día.

Fotograma de 'Super Mario Bros.: ¡La gran misión para rescatar a la princesa Peach!' Cinemanía

Pero la adaptación que tampoco se parecía a la saga era la segunda, Super Mario Bros., producción estadounidense de 1993 protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo como Mario y Luigi. En esta historia, los hermanos fontaneros conocen a Daisy (Samantha Mathis), una paleontóloga a la que tienen que salvar tras ser secuestrada por el malvado Bowser (Dennis Hopper), que se la lleva a una dimensión donde los dinosaurios no se extinguieron con el meteorito.

El argumento era muy distinto al original, compartiendo solo nombres de personajes y objetos, y el estilo realista y oscuro no cuadraba con el videojuego. Los intentos del largometraje por asemejarse al título de Nintendo eran muy vagos y se quedó muy lejos de ser fiel, pero también, como obra completamente distinta fue tachada de incoherente y extraña.

Fotograma de 'Super Mario Bros.' Cinemanía

Este era el primer proyecto de Hollywood basado en un videojuego y, aunque hoy en día es considerado de culto, fue un fracaso histórico en taquilla. Aun así, no impidió que se siguiera considerando adaptar este tipo de historias, pues en 1994 llegaron los filmes de Street Fighter y Double Dragon, y durante estas tres décadas se han hecho muchas más. Afortunadamente, le ha vuelto a tocar a Mario, pues parece que el fontanero rojo había recogido tres setas verdes. Esperemos que aproveche esta tercera vida… Here we go!

