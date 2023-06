El actor DC Young Fly pide privacidad tras la muerte repentina de su pareja, Jacky Oh, a los 32 años

El pasado 31 de mayo, Jhon Whitfield, conocido en redes sociales como DC Young Fly, recibió la amarga noticia de su pareja y madre de sus 3 hijos, Jacky Oh, había fallecido a sus 32 años de manera repentina en Miami.

El medio TMZ dio la primicia y, poco después, el programa Wild 'N Out compartía la tragedia y enviaba sus condolencias a familiares y amigos. Precisamente en este espacio fue donde DC Young Fly y Jacky se conocieron el pasado 2015. Desde entonces, la chispa del amor surgió entre ambos y, de hecho, formaron una familia con 3 hijos, cuyos nombres son Nova, de 6 años, Nala, de 2, y Prince Nehemiah, de 10 meses.

Ahora, el también youtuber ha roto su silencio y, a través de un comunicado enviado a People, ha agradecido todo el apoyo recibido y, además, ha pedido mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos en estos momentos. "Agradecemos a todos sus buenos deseos y pedimos privacidad durante este momento difícil", ha expresado.

La familia de Jacky Oh también publicó otro comunicado a través del jugador de fútbol americano Odel Beckham JR, marido de la mejor amiga de la youtuber, Lauren Wood. "Nuestra familia todavía está procesando esta pérdida tan trágica e inesperada. Le pedimos que nos brinde privacidad durante este tiempo. Descansa en paz ángel", han dicho.

Lauren Wood expresó la dolorosa pérdida que ha sufrido tras el fallecimiento de su "mejor amiga, confidente y hermana del alma" a través de una publicación en Instagram. La esposa del deportista ha dejado claro que ha sido la peor noticia de su vida.

"Se suponía que íbamos a envejecer juntas. Embarazadas al mismo tiempo, se suponía que nuestros hijos crecerían juntos. Sé que no querías dejar atrás a tus bebés. No tan pronto. Esto duele mucho. Cuando te perdí también perdí la versión de mí cuando estábamos juntas. Nuestra broma. Nuestro humor. Nuestra dinámica. Tan única para nosotras", aseguró, visiblemente rota.

"No sé qué vamos a hacer todos sin ti. No puedo imaginar esta vida sin ti. Simplemente se volvió mucho más oscuro y solitario. Me está costando mucho decir adiós y aceptar esta grave realidad. Más que agradecida de haber experimentado la amistad que tuvimos, en esta vida. Espero con ansias el momento en que nos volvamos a experimentar. Siempre estarás en mi corazón. Conectada con mi alma, hermana", ha expresado a modo de despedida Lauren Wood.