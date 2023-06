Pocholo desmiente su parentesco con Franco: "Me entra por aquí y me sale por aquí"

Pocholo recibió a Bertín Osborne en su casa de Ibiza en el programa de Mi casa es la tuya emitido en la noche del lunes. Allí, ambos amigos charlaron, entre otras cosas, del parentesco entre el empresario y Franco.

"Hay gente que piensa que eres nieto de Franco", le dijo el presentador al entrevistado, debido a que los nietos del dictador comparten el mismo apellido que el empresario: Martínez-Bordiú.

Pocholo aclaró la situación: "Mi padre tiene un hermano [Cristóbal Martínez-Bordiú] que se casó con la hija de Franco". Asimismo, añadió que sus primos "sí que son nietos de Franco", pero él no.

🧐¿Cuál es la verdadera relación de Pocholo con Franco? #MiCasaPocholo pic.twitter.com/paBcXOp9de — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 5, 2023

Además, Bertín quiso indagar sobre si la confusión por los apellidos perjudicó en algún momento al aristócrata. "Algún golpe me he llevado en el colegio", explicó. "Pero a mí me entra por aquí y me sale por aquí", dijo señalando ambas orejas.