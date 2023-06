Pocholo carga contra Cayetano Martínez de Irujo en 'Mi casa es la tuya': "Que le perdone el cura"

Pocholo fue el anfitrión de Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, durante el programa emitido el lunes por la noche. El empresario cargó contra Cayetano Martínez de Irujo, con quien se sentía "traicionado" tras lanzar sus memorias a la venta.

"No creo que sea grato lo que ha hecho con la familia", sentenció el personaje televisivo sobre su examigo Cayetano. "Yo no hablo de la gente de la que no tengo que hablar por educación, no como muchos amigos tuyos", le dijo a Bertín refiriéndose al hijo de la Duquesa de Alba.

Osborne, por su parte, intentó mediar la situación entre ambos amigos: "Creo que os tendríais que tomar algo y hablar las cosas". El anfitrión no se mostró convencido. "La gente tiene que dar la cara", respondió a la propuesta del presentador.

Pocholo rompió su relación con Cayetano Martínez de Irujo cuando se sintió traicionado por lo que publicó en su polémico libro de memorias. #MiCasaPocholo pic.twitter.com/AMuIUEz7gm — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 5, 2023

"Que le perdone el cura", prosiguió Pocholo con su característica forma de hablar. "Lo peor en la vida es ser chivato", concluyó acerca del tema sobre el que, un día, fue su amigo.