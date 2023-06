Rusia asegura que Ucrania ha comenzado la "ofensiva a gran escala" pese a que Kiev lo niega e impone un silencio informativo

"El enemigo no ha logrado sus objetivos, no ha tenido éxito". La esperada contraofensiva de primavera anunciada desde hace meses por el Gobierno ucraniano parece haber empezado. O por lo menos eso es lo que ha asegurado este lunes el Ministerio de Defensa ruso. El portavoz de las Fuerzas Armadas, Igor Konashenkov, ha afirmado haber repelido "una ofensiva a gran escala contra cinco sectores del frente" que comenzó este domingo. Por su parte, Kiev lo niega, acusa al Kremlin de querer desviar la atención y da comienzo a una campaña de silencio informativo en la que ha pedido a sus ciudadanos que no publiquen ningún detalle sobre las acciones de su Ejército.

El supuesto contraataque habría comenzado este domingo y, según ha asegurado el Ministerio de Defensa de Rusia, en la mañana de este lunes el enemigo habría sido "expulsado a sus posiciones iniciales". Konashenkov ha reconocido que el objetivo de Kiev era "romper las defensas en el sector más vulnerable" del frente y manifiesta que el Ejército ruso ha acabado con más de 250 soldados ucranianos, 51 blindados, 16 tanques y tres vehículos de combate de infantería.

Moscú ha señalado diversos ataques del Ejército ucraniano en los últimos días en el sur de Donetsk "con tres batallones tácticos", pero dice que fueron "contenidos" por sus unidades, fuego de la artillería y ataques de la aviación del grupo militar Vostok. Quienes también están participando en esta defensa de los frentes que controla Rusia son las fuerzas especiales Ajmat, encabezadas por el líder checheno, Ramzan Kadirov, que ha afirmado estar este lunes inmerso en "combates activos" en la localidad de Marinka, a 20 kilómetros al suroeste de Donetsk.

Periodistas y blogueros militares rusos que se encuentran en la zona confirmaban a primera hora del lunes que los combates cerca de la ciudad de Velyka Novosilka, pegada al frente de la región de Zaporiyia, continuaban. El frente de Zaporiyia era precisamente el lugar donde los analistas militares esperaban que se produjera la anunciada contraofensiva de primavera ucraniana.

Por su parte, las autoridades impuestas por Rusia en dicha región constataron un incremento de las hostilidades en el frente. "Por la mañana las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron sobre nosotros un ataque más potente que la víspera. La situación es alarmante", escribió el presidente del movimiento Juntos con Rusia, Vladímir Rogov, que vinculó esta ofensiva al propósito de Kiev de partir en dos el corredor terrestre creado en esta invasión entre Rusia y Crimea.

La información que sale de los frentes es confusa, con versiones cruzadas por parte de ambos bandos y, en ocasiones, por parte incluso del mismo. El líder de los separatistas prorrusos de Donetsk, Alexander Jodakovski, ha reconocido "éxitos" de las tropas ucranianas. "El enemigo nos ha puesto en una posición difícil", ha indicado, desmarcándose así de la versión oficial rusa. Jodakovski ha afirmado que los combates en Vuhledar no son tanto una operación a gran escala como una serie de movimientos tácticos.

Ucrania lo niega y dice estar centrada en Bajmut

El anuncio ruso de la contraofensiva de Kiev llega un día después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania difundieran un vídeo propagandístico para pedir silencio a sus ciudadanos sobre los movimientos de sus tropas. "Los planes aman el silencio. No habrá anuncio del comienzo", decía la grabación. Ante las informaciones de este lunes, Ucrania ha salido a desmentir que se trate del anunciado contraataque.

El Centro de Comunicación Estratégica de las Fuerzas Armadas ucranianas enmarcan lo ocurrido como una "operación informativa psicológica" rusa para que cunda una sensación de fracaso en sus filas. "Utilizan vídeos viejos y fotos trucadas que muestran vehículos dañados, (soldados) muertos y capturados", afirman.

Con todo, pese a que el juego de acusaciones forma parte de la propaganda de ambos bandos, lo que sí parece confirmado es que se han producido movimientos en el frente. El think tank estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) ha analizado la geolocalización de algunos de los vídeos difundidos y ha constatado avances "limitados" ucranianos "en la parte occidental de Donetsk y el este de Zaporiyia".

La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar, ha reconocido "acciones ofensivas" en algunos puntos, pero los ha enmarcado dentro de la defensa de su territorio que llevan realizando desde hace más de un año. Malyar ha explicado que esa defensa ucraniana "incluye todo", entre otras cosas contraataques puntuales a los que no da una consideración especial.

Bajmut "sigue siendo el epicentro de los combates", ha dicho la viceministra, donde ve a las fuerzas rusas "a la defensiva". En este sentido, ha señalado que las alusiones a la contraofensiva únicamente buscan "desviar la atención" de lo que está ocurriendo en esa ciudad, donde asegura que "domina ya los altos" de sus alrededores.

Así mismo, el informe diario del ejército ucraniano ha reconocido ataques en varios puntos del frente. En Jersón las autoridades han informado de al menos un muerto en uno de los ataques. El gobernador de la región, Oleksander Prokudin, ha señalado que se trata de un civil de 55 años que falleció por la gravedad de las heridas.

Continúan los sabotajes en Bélgorod

Mientras se producen los constantes ataques y movimientos en el frente, en la región rusa fronteriza de Bélgorod los combates también continúan. Los grupos paramilitares anti-Putin siguen llevando a cabo incursiones en territorio ruso con el apoyo de la artillería ucraniana. El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha denunciado este lunes bombardeos, especialmente el distrito de Shebékino, donde acusa a Ucrania de lanzar 611 proyectiles. "Los terroristas ucranianos querían forzar el río (Siverski Donets) cerca de Nóvaya Talvozhanka, pero nuestros militares les detuvieron", dijo..

La situación en estas localidades rusas demuestran la compleja tarea del Kremlin de repeler ataques en su propio territorio. Aunque Ucrania niega su participación en ellos, este lunes un informe del medio estadounidense CNN con fuentes de Inteligencia de Estados Unidos apunta a que Kiev estaría detrás de una red saboteadores.

Esta red estaría operando en territorio de la Federación Rusa con ciudadanos rusos con el objetivo de desestabilizar la opinión pública rusa. Para ello no solo realizan incursiones sino también ataques con dron como el ocurrido el pasado mes de mayo contra el Kremlin, el de la semana pasada contra suburbios de Moscú o el de la refinería de petróleo situada en el sur del país.

Según la fuentes consultadas por CNN, Ucrania habría utilizado rutas de contrabando, aprovechando lo amplia que es de controlar la frontera para lograr cruzar al otro lado los drones. Desde la inteligencia estadounidense señalan que si bien el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, habría establecido una serie de limitaciones al servicio de Inteligencia, podría no estar al tanto de todas estas maniobras.