El ejército ucraniano pide "silencio" a la población ante la esperada contraofensiva: "No habrá anuncio del comienzo"

"Los planes aman el silencio. No habrá anuncio del comienzo". Con este mensaje publicado el domingo en la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa de Ucrania, acompañado de un vídeo de alta resolución, el ejército ucraniano ha pedido silencio a la población con respecto a la esperada contraofensiva que el país estaría preparando contra las fuerzas rusas. Según indicó el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski al diario estadounidense The Wall Street Journal y recogió Reuters, el país se encuentra preparado para iniciar la operación, pero no realizó ningún tipo de predicciones al respecto.

En el vídeo aparecen un total de siete soldados ucranianos, uno por uno, llevándose el dedo índice a los labios para pedir silencio. Ninguno de ellos habla. De fondo se escucha tanto el sonido de naturaleza como el de las bombas que estallan a lo lejos. Después la pantalla se torna negra y aparece el mismo mensaje publicado en el tuit, al tiempo que se empieza a oír el sonido de unos aviones que parecen estar acercándose cada vez más. Se trata de dos F-16, las naves que Kiev ansía recibir por parte de sus aliados occidentales.

La expectativa con respecto a la contraofensiva ucraniana continúa aumentando, especialmente después de que en las últimas semanas el Ministerio de Defensa ruso comunicara que había repelido varios ataques en localidades y ciudades fronterizas como Shebékino o Belgorod, los cuales son negados desde Kiev. Sin embargo, Ucrania todavía no ha anunciado formalmente que hayan iniciado la contraofensiva e incluso ha desalentado las expectativas de la población al respecto, ya que consideran que esto podría ayuda al enemigo, según ha indicado la citada agencia.

Por su parte, la viceministra de Defensa Hanna Malyar anunció este lunes que las Fuerzas Armadas ucranianas han iniciado en algunos puntos "acciones ofensivas". También ha informado de supuestos avances en la zona de Bajmut, uno de los principales frentes de combate, y ha explicado que la defensa ucraniana "incluye todo" lo que pasa también por contraataques a los que por ahora Kiev prefiere no dar una consideración especial, después de especular con el inicio inminente de una nueva ofensiva para tratar de recuperar territorios perdidos en el este.