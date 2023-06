Pablo Pedraza: "El éxito no es estar en el número 1 de Los 40 Principales, es poder dedicarte a lo que te gusta toda la vida"

A Pablo Pedraza lo de la música le viene de muy joven. Aquel niño prodigio que triunfaba en Veo, veo, lo tenía claro y no ha dejado de trabajar para que ese arte sea su modo de vida. Con un concierto en ciernes en el Café Comercial de Madrid (el día 8 de junio, a las 20.30 h) en ciernes y muchos otros programados, hablamos con él de su carrera, de la música y del éxito.

¿Qué es lo que le mueve a hacer música?La música siempre ha estado en mi casa desde muy pequeñito. Mis padres vieron que tenía talento y me apuntaron a clases de música. Vi que era mi vocación, que me gustaba bastante y decidí llevar ese camino en la vida.

¿La carrera de un músico emergente es pura música o tiene mucho de redes sociales, al albur de los tiempos?Ahora mismo nosotros mismos los que tenemos movernos. Yo soy un artista independiente, no tengo manager, me lo llevo todo yo y es verdad que ahora mismo las redes sociales es lo que nos mueve. Si no publicas en Instagram, en Twitter o cualquier red social estás muerto para la gente. Hay que estar al día y que la gente esté pendiente de lo que haces. Las redes sociales son fundamentales ahora mismo.

¿Miran mucho las redes cuando vas a vender un concierto o a un casting?Eso pasa… yo he ido a algún casting y una de las preguntas del formulario principal era cuántos seguidores tienes en Instagram? A día de hoy muchísima gente compra seguidores, es algo que no es real, por así decirlo. Además, no tiene nada que ver, no estar ligado, que tengas talento, o que seas un buen artista, con tener más seguidores o menos.

¿El talento a veces está como minusvalorado?Sí, que se valore que tengas más seguidores en Instagram a tu talento o a lo que te dediques, sea la música o lo que sea del mundo de la cultura. Lo que tienen que hacer es verte, ver cuál es tu talento y valorarte en función de eso.

Estudió Marketing, ¿eso le ayuda a tomar decisiones en su carrera?Sí, me ha dado muchas herramientas y me ayuda con mis redes sociales o para tratar con los medios de comunicación. Me ha ayudado para poder avanzar en mi carrera, junto con echarle un poco de morro. Al final hay que hay que ser así para poder llegar a los sitios.

Llevarlo todo usted será más complejo, pero ¿lo gana en libertad?Claro, al final no estoy atado a nadie ni a nada. Yo me lo guiso y yo me lo como, siempre voy con esa frase por delante porque realmente es así. Es verdad que es un doble trabajo, pero es un trabajo que me gusta, porque estás luchando por tu proyecto.

Respecto a su música, ¿qué tipo de temas le inspiran? Suelo contar cosas mías. Creo que la gente eso le da más morbo, contar una historia que te ha pasado a ti y al final mucha gente se siente identificada porque son historias que realmente nos han pasado cualquiera. De hecho, la última canción que saqué Decirte adiós, es un tema autobiográfico sobre un desamor que viví, aunque esa en concreto me la compuso un compañero. Quedé con él un día a tomar un café, vio cómo estaba de ánimo y de ahí salió una canción.

El amor es un tema recurrente en la música…Hablar de amor y desamor es lo típico, pero es lo que vende.

¿Sobre qué historia le gustaría cantar?Me gustaría hacer una canción hablando de la sociedad, del colectivo LGTBI, para que alguna gente se concienciase de que somos personas normales. Se han hecho muchas canciones así, pero me gustaría contar mi historia personal, porque creo que mucha gente se va a sentir identificada.

El cantante Pablo Pedraza. Bieito Álvarez

¿Puede contarnos algo de esa historia?Yo salí del armario a los 28 años y es verdad que eso no es lo típico. Hay gente que lo tiene claro desde que nace y a mí me pasó a los 28 años y mucha gente se sorprende y me gustaría poder hablar de eso. Lo haré, no sé cuándo, pero lo haré.

¿En es liberador tener ese altavoz en la música?Es muy liberador. Los artistas tenemos la suerte de poder desahogarnos encima de un escenario y poder soltar todo lo que tenemos dentro, aunque luego llegues a casa y sigas hecho una mierda. A mí me libera mucho, yo me subo a un escenario y llego a casa con la sensación de haberlo soltado todo. Dependiendo de la época en que me encuentre puedo elegir una canción u otra para desahogarme y contarle a los demás en qué momento estoy.

¿Como ve el panorama musical desde su ansia de crecer o de llegar a más? ¿La música latina deja hueco?Ahora tenemos el camino un poco más difícil, alguna piedra que otra más por delante, pero siempre digo que hay que ser fiel a uno mismo aunque cueste uno, dos o tres años más el poder llegar a donde quieres llegar, hay que lucharlo. Me ha ofrecido muchas veces grabar reguetón o grabar algún tipo de música que no me gustaba y he dicho que no, porque va contra mis principios. Por contra, estoy viendo que están dando muchas oportunidades a los artistas emergentes y que creo que es el momento poder hacerlo.

¿Es importante contar con el apoyo del entorno familiar y de amistades? ¿Le han dicho eso de que se buscara un trabajo de verdad?Me lo dijeron en su día… Llevo dedicándome a la música profesionalmente los últimos seis años, pero he pasado por todo tipo de trabajos, de dependiente, en el Telepizza… y compaginándolo con mis estudios. Al final en este mundo tienes que tener un as debajo de la manga. Yo me formé en comercio internacional y en marketing por si acaso en un futuro, esto no va por buen cauce, poder hacer otra cosa. Mi entorno siempre me ha apoyado, pero con cuidado, diciéndome lo típico de “esto es muy difícil y nunca se sabe lo que puede pasar”. Ahora están viendo poco a poco que voy avanzando y que llevo muchos años dedicándome a esto y que funciona. Veremos qué pasa.

¿Le tientan los concursos?Sí me tienta y me he presentado a varios castings, pero al final es verdad que te atas un poco a un contrato que a lo mejor no quieres tener en ese momento. Evidentemente es un altavoz, pero también a lo mejor es un minuto de gloria y si te va bien, bien, pero si te va mal estás atado a un contrato y no puedes hacer otra cosa que no sea con ellos.

¿Y qué me dice de Operación Triunfo?Es verdad que al único talent que me presentaría sería Operación Triunfo, porque me parece un aprendizaje continuo y una masterclass en la que te formas. Y pase lo que pase te llevas eso.

¿Y el Benidorm Fest?Mandé una canción, pero es muy complicado. El Benidorm Fest es un show, un espectáculo y la canción que tienes que llevar a Eurovisión tiene que ser un show. No me muevo yo en ese estilo, no me veo en un escenario haciendo eso, lo mío no es más rollo cantautor, más tranquilo. A lo mejor haciendo una balada, sí, pero un show, tipo Agoney, no me veo.

Tiene usted una historia curiosa con Veo, veo y Teresa Rabal…Justo anoche estuve soñando con ella, te lo prometo, porque justo estuve mirando su Instagram.

Muy bien, la verdad, fue mi primera experiencia, como a los doce años. Fueron tres años consecutivos los que estuve en en su programa Veo, veo, y fue como salir un poco del cascarón. Me presenté a los casting, tuve la suerte de que me cogiesen y fue muy bonito.

Fue nombrado 'Niño Veo, veo'…Veo, veo era un poco multidisciplinar, había un niño tocando el piano, una niña tocando la guitarra, un niño cantando ópera… Yo llevé tres baladas y funcionó, porque llegué a final. Hay muchos artistas que han estado en Veo, veo, como Blas Cantó, Angy Fernández, Ana Mena y mira dónde han llegado, nunca se sabe lo que puede pasar. También compartí escenario con Dani Fernández, que fue el que ganó ese año, ya con 13 o 14 años. Era muy bonito porque había mucho compañerismo, éramos niños con ilusión.

¿Aprendió algo que luego le sirviera para su carrera?Era muy pequeño, realmente yo lo que hacía era disfrutar, subir a un escenario, con un montón de público y era como un sueño para mí. Sí recuerdo el último año que me presenté, que fue el que murió mi madre y fue muy emocionante porque ella lo estuvo viendo desde el hospital y fue muy bonito.

¿Su sueño como artista es la gran fama?No, tampoco. Mi sueño es mantenerme donde estoy, hacer realmente lo que yo quiero y que me den oportunidades. El éxito no está en el número 1 de Los 40 Principales, está en poder dedicarte a lo que te gusta durante toda una vida. ¿Que tengo suerte y puedo colarme en esas listas musicales? Pues genial, pero yo ahora mismo estoy feliz con todo lo que estoy haciendo y eso es lo importante.

¿Que es lo mejor de dedicarse a la música?Hacer lo que te gusta. Es un trabajo de fondo en el que no se debe parar, porque si lo haces, desapareces, y a lo mejor estás grabando un disco, o a lo mejor estás haciendo otras cosas. Cuando de repente llegas y lo consigues, lo saboreas mucho más.

¿El directo es lo que más motiva a un músico?Sí, realmente. Lo que me gusta es el escenario, el directo, el poder estar una hora y media sin parar y que la gente lo disfrute. A mí me gusta mucho, siempre que voy a tocar a una sala que enfoquen en las pantallas a la gente para ver sus caras y saber que se van con un buen sabor de boca a casa. Ahora mismo tengo un montón de conciertos y es lo que más feliz me hace.

¿Es un mito eso de que la energía del público le llega al artista?No lo es, le llega al artista, a mí hay veces que me entra algo por dentro que es un subidón increíble. Al final, que la gente esté cantando tus canciones ya es muy emocionante. Han gastado un poquito de su tiempo en escuchar tu música y eso al final se valora.