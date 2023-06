Los alumnos de Madrid se someten a la EvAU: nervios, preparación y "mucho en juego"

Nervios, incertidumbre y ganas de terminar, así se enfrentaban a la selectividad este lunes algunos de los 38.258 estudiantes que irán pasando por las aulas durante el lunes, martes, miércoles y jueves. En la mañana de este lunes, los alumnos del Bachillerato de ciencias eran los primeros en entrar a las aulas a las 9:30 de la mañana. Con Lengua y Literatura se estrenaban los alumnos: 'Novecentismo y Vanguardias' o 'Teatro de 1939 hasta la actualidad' eran las dos opciones que tenían para elegir en la parte de literatura.

"Yo estaba muy nerviosa, me temblaba hasta la mano, la letra me ha salido horrorosa", contaba Belén a la salida del examen en la puerta de la Facultad de Ciencias de la Información, en la Complutense. Cristina y Cecilia se quejaban del poco tiempo que han tenido: "Yo solo quería hacerlo y quitármelo de encima. Era muy largo y no me ha dado tiempo a terminar todo", "A mí me ha salido bien, pero el tiempo me ha jugado una mala pasada".

Con estos exámenes los alumnos se juegan el 40% de la nota para poder acceder a la carrera que quieren: "Te juegas mucho, pero es algo que llevas haciendo todo el curso y sabes hacerlo", exponía Sara. Enfermería, mates o arquitectura son algunas de las opciones que tienen en mente estas alumnas para estudiar durante los próximos 4 años. "Yo quiero estudiar medicina, pero no me dará la nota", lamentaba Cristina.

Un 40% de la nota media más el 60% de bachillerato

Tras esta prueba se enfrentaban al examen de Historía de España, donde se ha preguntado por la Guerra Civil y el gobierno de Aznar. Por la tarde tendrán el examen de inglés. El resto de días tendrán las pruebas sobre las materias optativas de cada modalidad: Química, Latín, Dibujo Técnico… Alumnos como Sara lamentan que con esta prueba "solo se valora memorizar, no sobre tus capacidades".

"Yo creo que Química será el peor examen: te pueden poner un enunciado que no entiendas y ya lo tienes todo perdido", explica Nerea, otra de las alumnas que se examinaba este lunes. "La organización no es lo nuestro", decía entre risas al recordar cómo se ha preparado el examen de Lengua y Literatura, "yo me he estudiado la parte de literatura viniendo en el bus, después de todo el curso solo era repasar", añade.

Alumnas de Bachillerato a la salida de los exámenes de la EvAU Luis Miguel Gutiérrez Machio

Sara, Nerea y Lucía quieren dedicarse a la veterinaria, a la ingeniería y a los estudios estadísticos, esta última es una de la tránsfuga que se cambiarán a la rama de Ciencias Sociales el próximo curso. Las alumnas lamentaban que las notas de corte para acceder a los grados universitarios han aumentado mucho: "La nota es lo que más me preocupa", expresaba Nerea.

El martes será el turno del resto de modalidades: Humanidades, Ciencias sociales y Artes. Los resultados de los exámenes se darán a conocer el día 15 de junio de 2023, a partir de las 12 horas, y el período de reclamación estará abierto los días 16, 19 y hasta las 14.00 horas del 20 de junio

Evaluación única para toda España

Coincidiendo con el inicio de los exámenes, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades en funciones, Enrique Ossorio, ha insistido en la necesidad de implantar en España una Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) "única" para todas las autonomías porque desde el Gobierno madrileño consideran que favorecería la igualdad de oportunidades entre los estudiantes.

Ossorio ha incidido en que esta petición responde en que en España hay un "distrito universitario único" por lo que los alumnos pueden examinarse de la EvAU en su comunidad de residencia, pero posteriormente pueden acceder a las plazas de grados de otros lugares del país. "Hay alumnos madrileños que quieren optar a una plaza de Medicina, y saben que hay alumnos de otras comunidades que han tenido un examen más fácil y menos exigencia en la evaluación", ejemplificaba.