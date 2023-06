Alejandro Sanz y Rachel Valdés han roto su relación, según '¡HOLA!'

El cantante Alejandro Sanz no está atravesando un buen momento. Tras el preocupante mensaje publicado en su cuenta de Twitter el pasado fin de semana, la revista ¡Hola! ha revelado este sábado en exclusiva que el artista madrileño habría roto su relación con la cubana Rachel Valdés.

Según publica este medio, que cita a fuentes cercanas, la crisis sentimental tuvo su punto álgido hace dos semanas, cuando Valdés dejó la casa en la que ambos vivían, junto a todas sus pertenencias.

Al parecer, habría sido el desgaste en la convivencia de la pareja, que llevaba más de tres años de relación, así como una diferencia de pareceres, lo que habría llevado a Alejandro Sanz a querer poner fin a la relación, agrega ¡Hola!.

La noticia de la ruptura llega tras una semana en la que la preocupación por el cantante ha sido máxima después de que este publicase el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", indicó.

Sus palabras han provocado un sinfín de reacciones, que él mismo ha agradecido en otra publicación en redes. Entre las personas que han valorado su mensaje se encuentra su exmujer, Raquel Perera: "Me gustaría quedarme con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de una forma sincera y natural", dijo en declaraciones al programa Espejo Público.

"Creo que es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo, reconocerlo para poder curar cualquier cosa que quieras. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. También me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión, porque no es lo mismo", continuó valorando la expareja del cantante.

Además de este mensaje escrito por Sanz, diversos medios de Miami han asegurado que el intérprete de Corazón partío podría estar en bancarrota tras haber sido estafado, presuntamente, por un amigo de su confianza.

Al parecer, este caso "ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha", explicó en Espejo Público el periodista Antonio Belchi, afincado en esta ciudad de Florida.