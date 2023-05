Alejandro Sanz agradece las muestras de cariño y revela que ha tenido un brote fuerte y que "con la ayuda correcta" saldrá adelante

Hace tres días, Alejandro Sanz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que ha dejado preocupado tanto a sus fans como a su entorno cercano. En él, el artista se sinceraba y admitía que no estaba pasando por un buen momento a nivel emocional. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase... Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente", expresó el cantante en el tuit.

Ahora, a través de la misma red social, el intérprete de Amiga mía ha agradecido el aluvión de mensajes que evidenciaban el apoyo y el cariño que el público tiene hacia el artista. Además, en sus palabras intentaba calmar las aguas asegurando que no tiene en mente cancelar ninguno de sus conciertos.

"He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", ha expresado el madrileño, dejando entrever que se encuentra algo mejor.

El artista ha dejado claro que no tiene en mente suspender la gira y cree que con ayuda profesional y "un poco de comprensión y apoyo en los shows" pueda sobrellevar mejor esta situación. "Lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. El sol está de camino", ha asegurado el cantante.

El tuit ha generado un sinfín de reacciones y palabras de aliento al artista y que ayudan a animarle a seguir adelante en estos duros momentos. "Un día a la vez, Sanz. Conquistar el ocaso cada día en al reseña de una nueva batalla ganada. Un día a la vez, que la vida se mire en jornadas" o "Todos necesitamos una tirita para un corazón partido en algún momento. Es de hombre decir 'no estoy bien', pero es de valientes levantarse y seguir. Usted a por todas", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

