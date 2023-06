La lectura ha dejado de ser para muchos jóvenes una tarea impuesta -y, por tanto, poco atractiva- por parte de docentes y padres. En su lugar, se ha convertido en una actividad interesante que les permite saciar sus propias inquietudes y, cada vez más, potenciar las relaciones personales.

Frente a la pasividad y desconexión del mundo que algunos asocian a las nuevas generaciones, estas han hecho posible, precisamente, la expansión de un espacio cultural que ya frecuentan más de mil millones de personas: #BookTok. Sí, con hashtag, porque se vive al otro lado, en Internet. Más concretamente, en esa red social tan halagada como demonizada: TikTok.

Lejos de ser una plataforma plagada de publicaciones supuestamente banales, la red social suele premiar a través de sus funciones la creatividad de los usuarios, que suelen acudir a ella para nutrirse de información variada y valiosa. Así lo reflejan los números: la comunidad literaria más destacada de TikTok, #BookTok, cuenta con más de 135 mil millones de visualizaciones.

La mayoría de los internautas -el estudio de Kantar The Power of TikTok registra que más del 67% superan los 25 años de edad- acuden a ella para leer, compartir y consumir contenidos relacionados con la lectura, cruzando las fronteras geográficas y lingüísticas y estableciendo conexiones más allá del estatus que separa al influencer del usuario común.

En España vivió su auge tras el confinamiento por la pandemia, etapa en la que la venta de libros aumentó considerablemente. Solo hace falta entrar en #BookTokEspañol para conocer la diversidad de propuestas que se ofrecen en nuestro país: clubes de lectura, presentaciones, entrevistas, retos literarios, emisiones en directo en las que participan creadores y lectores, contenidos divulgativos y de entretenimiento sobre literatura, vídeos de ASMR, unboxing, entre otras sugerencias. Y todas ellas recogen, en total, más de 3.300 millones de visualizaciones.

De TikTok a las librerías

La directora de Contenidos, Comunidad y Asociaciones de TikTok España y Portugal, Soraya Castellanos, celebra el crecimiento de la comunidad de #BookTok. Tanto es así que, dada su gran influencia entre el público de Internet, TikTok se ha convertido en socio oficial de la 82ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Es precisamente en la biblioteca Eugenio Trías, a pocos pasos de las casetas, donde Castellanos habla a 20minutos sobre la plataforma. Junto a ella también se encuentran Andrea Izquierdo -@AndreoRowling-, Josu Diamond -@JosuDiamond- y Javier Ruescas -@JavierRuescas-, escritores y creadores de contenido en #BookTok.

"#BookTok es una ventana al mundo de la literatura en todo el mundo", explica Castellanos, que aplaude la existencia de una caseta virtual de para los amantes de la lectura; "un nuevo espacio en la plataforma para celebrar y conmemorar el Día del Libro y las ferias que se organizan en torno la lectura". Se trata de un espacio virtual donde los usuarios pueden conectar con creadores locales que forman parte de la tendencia.

Castellanos explica que #BookTok "permite que se vacíen las estanterías de las bibliotecas, porque ayuda a redescubrir clásicos o nuevos lanzamientos". Esto es significativo, porque, lejos de las visualizaciones y reproducciones que se registran en la plataforma, existe una realidad que se vive a pie de librería: en el último año, novelas como Todo lo que sé sobre el amor; de Dolly Alderton, o Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid han aumentado considerablemente sus ventas. No son títulos actuales -llegaron a España en 2019 y 2020, respectivamente- pero están, junto a las novedades, entre los libros más vendidos del mercado. TikTok se ha convertido en un lugar ideal para el boca a boca.

Andrea, Josu, Javier y un enorme club de lectura

Andrea Izquierdo, autora de títulos como la trilogía Helen Parker y de La chica del zodiaco, suele mantener conversaciones con sus lectores en TikTok, lo que le permite no solo acercarse a ellos, sino también saber qué es lo quieren leer. "Con la comunidad podemos estar todo el rato hablando, no solo a través de comentarios, sino también haciendo dúos, haciendo un audio como el tag del lector… Eso también me ayuda a saber, cuando destaco elementos de mis novelas, cuáles funcionan más. TikTok también es una buena estrategia de marketing", comenta a este diario.

La autora destaca las facilidades que brinda el algoritmo para llegar a los usuarios interesados en literatura. "Mi comunidad es +18, pero TikTok ayuda a que mis vídeos lleguen a otras personas". "La gente que ve mis vídeos tiene cosas en común conmigo, pero hay varias comunidades: sobre novela gráfica, temática LGTB...", cuenta. Esta última es la que reúne mayoritariamente su amigo -con él fundó LITERALI Box, una empresa dedicada a vender productos literarios- Josu, quien celebra el éxito de su trilogía. "La comunidad es muy respetuosa y sana. Está ahí solo para hablar de libros, no hay mucho odio. Es como un club de lectura con millones de personas", avanza.

Gracias a sus vídeos y las etiquetas que los acompañan, sus novelas han traspasado las fronteras de nuestro país. "Por los hashtags sé que unos dos millones de personas saben de mi libro. Por ejemplo, tengo muchos lectores en Latinoamérica. Y esto, además, tiene un impacto, porque hay gente que viene a mis firmas porque me ha visto en TikTok", afirma. El hashtag de la primera novela de su trilogía, #UnCoctelEnChueca, acumula ya más de 888.000 de visualizaciones.

También tiene seguidores en Latinoamérica Javier Ruescas. Escritor y guionista, empezó en el mundo de Internet publicando vídeos en YouTube. Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió sumergirse entre la comunidad #BookTok para hablar de literatura desde un punto de vista educativo. Según su experiencia, TikTok reúne a jóvenes y adultos con el fin de aprender. "No se puede usar la misma voz para todas las redes sociales. TikTok me daba respeto porque pensaba que no iba a haber hueco para mí. Tengo 35 años, y el contenido es mucho más dinámico, no se parece a lo que hay en YouTube", dice a 20minutos.

"En TikTok puedo hablar de los clásicos que son complicados de digerir cuando eres joven, sobre como es escribir, porque hay tanta pasión y tantas ganas sobre la escritura… En el hashtag de #BookTok hay mucha gente con ambición para leer y para escribir. Yo hablo por ejemplo de cómo construir un personaje, qué es un pacto de ficcionalidad… A la gente esto le interesa. Y como se puede contar a través de una historia, en tiktok se vuelve mucho más sencillo para trabajar con marcas", expresa.

Un aliado con las editoriales

A través de #BookTok y a la enorme comunidad que se ha creado a su alrededor, editoriales, librerías y escritores se han reinventado, aumentando y reactivando las ventas de algunos títulos. Incluso, ya hay algunas librerías que cuentan con secciones propias de Libros Recomendados en BookTok. El impacto de #BookTok en la industria del libro ha sido notable, ayudando a nuevos autores a lanzar sus carreras e impulsando libros a la cima de las listas de los más vendidos años después de su publicación original.