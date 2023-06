Cómo echar a un inquilino moroso cuando no te paga el alquiler

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el propietario de una vivienda cuando la alquila es que el inquilino deje de pagar. Se inicia así una disputa en la que el casero busca que el moroso abandone la casa cuanto antes sea posible.

El portal especializado en vivienda Idealista publica un reportaje donde se explican los pasos a seguir para conseguir sacar de la vivienda a un inquilino que no paga el alquiler.

Lo primero es actuar rápido. Según el artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la falta de pago de la renta es motivo para la rescisión del contrato, aunque solo sea un mes.

Los expertos recomiendan al principio intentar resolver la situación de manera amistosa. Se puede un requerimiento de pago mediante burofax para que quede constancia, y si es un retraso puntual, se puede resolver sin necesidad de ir a juicio.

Si el inquilino sigue en sus trece y no paga, habrá que interponer una demanda de desahucio para desalojarle, firmada por un abogado y un procurador. Cuando se admita a trámite, se notificará al inquilino y se fijará una fecha para el desahucio, momento en el que deberá devolver las llaves y desalojar la vivienda.

Además del desalojo, se pueden reclamar al desahuciado las mensualidades impagadas e incluso intereses por demora, aunque muchas veces los inquilinos son insolventes.

Si no hay contrato firmado, la situación se complica, por no haber un texto legal sobre el que se asienten las bases. En cualquier caso, hay que seguir los mismos pasos que si hay contrato.

Lo que no debes hacer, en cambio, es cambiar la cerradura, ya que solo un juez puede declarar lo contrario y por lo tanto, cambiar la cerradura es ilegal. Tampoco puedes cortar los suministros: No está permitido por la ley, pues impide que el moroso disfrute de la vivienda a ojos de la ley.

Del mismo modo, no debes no mantener la casa habitable: Aunque el inquilino no cumpla con sus obligaciones económicas, la ley la ampara. El propietario debe cumplir con el mantenimiento de la vivienda, ya que el moroso podría alegar que por ese motivo no paga el alquiler. Por último, tampoco se recomienda recurrir a amenazas, violencia verbal o física.