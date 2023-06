Ricky Merino publica 'Quiero', un cortometraje bisexual que reencuentra a los triunfitos

Triunfando en los musicales, después de copresentar junto a Silvia Jato un talent show en Telemadrid y tras haber trabajado también en la televisión de Reino Unido, Ricky Merino vuelve a la música con Quiero, una canción que también es una declaración de intenciones y que viene acompañada por un videoclip que debería ser proyectado en los mejores cines.

La generación de Operación Triunfo nos ha dado grandes artistas. Estando a punto de comenzar los castings de OT 2023, los triunfitos de 2017 siguen estando en el candelero como los que más. Lola Índigo y Aitana llenan estadios, Alfred lo intenta con Eurovisión, Nerea triunfa en los musicales, Cepeda sigue siendo de los más queridos, Amaia, Ana Guerra... y Ricky Merino, que no para de trabajar como cantante y en la televisión.

Dirigido por Fran Granada y producido por Rumbo Films, en este nuevo videoclip del cantante mallorquín podemos ver a los actores Laura Ginestar y Angelito Martínez viviendo una bonita historia de amor y amistad en la que Merino acaba entrando de forma inesperada.

Para la presentación del cortometraje en forma de videoclip, que tuvo lugar en la conocida Sala Equis del centro de Madrid, Ricky estuvo acompañado por amigos, compañeros del musical Ghost, (donde comparte protagonismo con Bustamante en el rol de Sam, el protagonista) y algunos de sus amigos y compañeros de OT 2017.

Nerea, Cepeda y Marina no quisieron perderse el estreno de Quiero y no dudaron en acompañar al cantante en una tarde tan especial. Una celebración en la que se echó de menos a amigas de Ricky Merino como Ana Guerra o Lola Indigo que no pudieron acudir a la cita por compromisos laborales fuera de Madrid.

Una canción muy pegadiza, un videoclip que es arte y un artista polifacético como Ricky Merino al que pronto veremos como protagonista de un nuevo y esperado musical de renombre internacional.