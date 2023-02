Técnicos a toda velocidad, artistas petrificados, familiares emocionados... Los secretos del Benidorm Fest desde dentro

Poco a poco el Benidorm Fest se va consolidando en nuestro país no como un recuerdo del pasado, si no también como un acontecimiento anual en el que, además de elegir al representante de España en Eurovisión, se dan a conocer un montón de nuevos artistas dispuestos a entregarse sobre el escenario.

No importa si estás en Poniente o en Levante, Benidorm respira ambiente festivalero por cada costado. Las playas están prácticamente vacías pese a que brilla el sol, los taxis viven su mini agosto en pleno invierno, los restaurantes se llenan y las discotecas vuelven a recibir a cientos de jóvenes (y no tan jóvenes) que se han desplazado hasta la costa alicantina para disfrutar de la jarana. La ciudad de Benidorm respira ambiente festivalero por cada costado. No importa si estás en Poniente o en Levante porque en todas partes se habla del festival y se comenta quién nos debería representar en Eurovisión. Eso sí, los eternos veraneantes británicos parecen ausentes a todo esto.

El Palau de l'Illa de Benidorm vuelve a vestirse de gala para acoger este año 2023 una nueva edición de este renacido festival de canciones españolas que, en esta ocasión, cuenta con más participantes que en la anterior edición pero con menos apoyo por parte de la audiencia. De momento.

Esta noche será la gran final y quiero recordar lo que fue la segunda semifinal desde dentro, dado que las similitudes serán muchas. Las tres horas previas, el ambiente fuera del palacio de deportes de la ciudad ya es un hervidero de gente: diversión, risas, foodtrucks y muchas canciones... Lo primero de todo es hacer cola para validar tu entrada y canjearla por la típica pulserita que te ponen en los festivales y en los 'todo incluido'. Después, la entrada al recinto y, dependiendo de si vas a grada (invitados) o a pista, pues bebida gratis y photocall con algunos de los concursantes o minutos de espera de pie en un ambiente de 'buenrollismo' y nervios.

Decenas de técnicos corren de un lado para otro ultimando los detalles de todo lo que los espectadores verán a través de la televisión. Reporteros que se suben al escenario para conectar con el telediario, otros que en el foso van caldeando al público, los chicos de redes sociales de RTVE haciendo un trabajo ejemplar y el animador del público haciéndonos bailar a todos al ritmo de Nochentera, Rigoberta Bandini o lo que surja. ¡Ambientazo!

Comienza la gala. Actuación de artista invitado y... ¡Oh sorpresa! A los presentadores no se les escucha casi nada. En la tele sí pero allí el show se asume como una consecución de actuaciones, aplausos y momentos de parón en los que suponemos que la gente está viendo algo en sus casas porque de fondo escuchamos a Mónica Naranjo susurrar o a Inés Hernand con sus risas. Todo bien.

Raudos cambios de escenarios y artistas como estatuas

Impresiona ver cómo en tiempo récord montan y desmontan el escenario de una manera milimetrada. Impresiona ver al equipo humano que hace esto posible; ver cómo en tiempo casi de libro Guiness de los récords montan sobre el escenario y de una manera milimetrada la compleja escenografía del videoclip que Alfred García se marca en directo, cómo construyen el pisito de Siderland o peinan prácticamente uno a uno los flecos de Blanca Paloma. ¡Hay mucho trabajo del que no se ve (ni imagina) a través de la caja lista!

Otra de las cosas que llama la atención es ver a los artistas inmóviles justo antes de empezar a cantar y al terminar su performance. Prácticamente ni pestañean hasta que alguien del equipo llega a por ellos y les toma del brazo. ¡Es un lujo poder ver esto en persona!

Durante las actuaciones, algunos juegan a adivinar dónde están los familiares de los cantantes. Ver a la madre de Vicco dándolo todo y flipando con la acogida de la canción de su niña no tiene precio. La madre de José Otero corre hacia el lateral del backstage para saludar a su hijo una vez terminada su potente actuación. Momentazo muy emocionante que ojalá se pudiese vivir también a través de la tele.

Muchos se quejan de que no pueden mandar los SMS para votar por su favorito. Comienzan las votaciones y el Palau estalla en nervios. Algunos intentan apoyar por su artista favorito. Y digo intentan, porque no todos pueden. De hecho, son muchísimos los que se quejan de que su compañía telefónica no envía los SMS necesarios para votar. Tampoco se contabilizan algunas de las llamadas. Es entonces cuando se dan cuenta de que tienen desactivados los servicios de SMS Premium.

Se cierran las líneas. Los artistas invitados actúan y comienzan a repartirse los puntos. Entre que no se escucha casi a los presentadores, jurado, etc... y que no hay demasiadas pantallas para poder seguir el recuento de puntos, todos acabamos hechos un poco lío. Abucheos contra el jurado por alguna puntuación inesperada, nervios, algún eurofan con la calculadora haciendo cuentas, más nervios y pocas sorpresas: el mimo de Blanca Paloma, la fiesta de Vicco, lo racial de Karmento y la excelencia de José Otero están en la final.

Unos se van de fiesta a Penélope y otros al paseo marítimo

¡Chimpún! Se acabó lo que se daba. Mónica Naranjo sale luciendo cabellera rubia y entre vítores. El público se marcha del Palau de L'Illa. Algunos se van de fiesta a Penélope y otros al paseo marítimo. La prensa acreditada se queda en el recinto para hablar con los finalistas y los finalistas aún no pueden descansar pese a que es muy tarde y al día siguiente madrugan. Tienen que hacer entrevistas, rueda de prensa...

Esta noche volverán los nervios, los vertiginosos cambios de escenario, los artistas inmóviles, la búsqueda de familiares y los votos por SMS. Eso todos lo sabemos, pero habrá que estar muy pendientes de lo nuevo, lo inesperado que depara la noche. Nada está asegurado.