Kiko Matamoros y Marta López están ultimando los detalles de su enlace, que tendrá lugar el próximo 2 de junio en la Basílica de San Miguel en Madrid. Una ceremonia en la que estarán presentes 240 personas, entre ellos familiares, amigos y rostros conocidos de la pequeña pantalla.

Los hijos del colaborador de Sálvame no podrían faltar a la ceremonia. Así, su hija mayor, Laura Matamoros, será la madrina y acompañará a su padre al altar. Diego Matamoros también estará presente, pero aún se desconoce si Anita Matamoros acudirá al enlace.

Centrándonos en el entorno laboral del que fuera pareja de Makoke, uno de los grandes rostros televisivos que estará presente será Terelu Campos, con quien el televisivo tiene una gran amistad. Además, su hija, Alejandra Rubio, íntima amiga de la granadina, también formarán parte de este día tan especial.

El futuro esposo de la modelo recuerda con gran añoro el tándem que formó con Kiko Hernández y con Mila Ximénez en el espacio. A pesar de que en varias ocasiones, Hernández y Matamoros han tenido grandes diferencias, lo cierto es que ambos se procesan un gran cariño. Es por ello que el presentador de televisión no se perderá este día tan especial. Celebrities como Rafa Mora, Jorge Javier Vázquez, Raúl Prieto y Joaquín Torres también estarán presentes en el gran día de la pareja.

A pesar de que la lista de invitados del colaborador era más larga, lo cierto es que no todos podrán podrán acompañar a la pareja en su boda. Sin ir más lejos, Carmen Borrego ha rechazado alegando "no tiene contacto" con el colaborador y que, además, le gusta ir a las bodas de sus amigos íntimos. María Patiño será otro de los rostros televisivos que no formarán parte de este gran día debido a que no conoce el entorno del que fuera pareja de Makoke. Lidya Lozano también se ha unido a la lista de ausentes.

Por otro lado, a quienes Kiko Matamoros y Marta López no tuvieron en cuenta para su matrimonio ha sido a Belén Esteban, Pipi Estrada y Laura Fa, quienes no recibieron invitación por parte de la pareja.