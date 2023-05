Terelu Campos se plantea demandar a Raquel Bollo por las acusaciones que le hizo cuando atacó a 'Sálvame': "Que se disculpe"

Hace una semana, Raquel Bollo estallaba en los pasillos de Mediaset contra Sálvame y Telecinco a causa de la visita a la tertulia de Rocío Cortés, hija de Chiquetete. Aunque la diseñadora no tardó en disculparse, al igual que hizo el programa de tardes de la cadena, Terelu Campos espera también que le pida perdón.

Y es que la presentadora recibió aquel día las críticas directas de Bollo. "A través de amigos se me ha comunicado que me iba a llamar o mandar un mensaje pidiendo disculpas por lo que pasó hace unos días", ha actualizado en la tertulia. "Yo fui a saludarla a ella, y ella estaba muy fría", ha detallado.

Por otro lado, la hija de María Teresa Campos ha aclarado: "Nunca he tenido una mala relación con ella". "Yo estoy consultando cosas con un abogado porque reveló cosas sobre mi persona, porque yo no trato a mujeres de una clase y de otra", ha explicado.

"Para mí hay cosas que son incuestionables, con sentencias y sin sentencias", ha expresado. Tras estas palabras, ha dejado claro que se plantea demandar a Raquel Bollo: "No puedo permitir que sobre mi persona se vuelque una acusación de ese tamaño".

Terelu ha hecho referencia así a las palabras de la diseñadora sobre que no se posicionaban al lado de la víctima en cuanto a su historia de maltrato con Chiquetete. "Me puede acusar de muchas cosas, pero que yo no sea una persona comprometida...", ha argumentado.

Que diga que no he respetado y apoyado la causa de Raquel Bollo, cosa que he hecho toda mi vida... Jamás he tenido una duda de su relato, y así lo he manifestado en este programa", ha manifestado.

Por otro lado, ha explicado que espera que le pida perdón: "Uno puede ponerse muy nervioso, pero no traspasar unas líneas. Sobre todo, que me pida disculpas, ya ni siquiera pido que sea de forma pública, me vale con un mensaje reconociendo que nunca he dudado de su sufrimiento"