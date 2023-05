Raquel Bollo, obligada a pedir perdón tras "explotar", fuera de sí, contra 'Sálvame' y Telecinco: "Es la cadena que me da trabajo"

Solo horas después de haber "explotado de malas maneras", según dijo ella misma, contra Sálvame, Raquel Bollo pidió perdón "a los espectadores y a Telecinco" por lo ocurrido por la tarde en las instalaciones de la cadena.

Sálvame vivió un final inaudito en su emisión en abierto de este martes. La visita de Rocío Cortés, hija de Chiquetete, al plató, no sentó nada bien a Raquel Bollo, que se encontraba en las instalaciones de Mediaset, e irrumpió en el pasillo de la tertulia para mostrar su enfado.

Los gritos de la diseñadora se escucharon desde el propio plató. Por ello, los colaboradores abandonaron sus sillas para comprobar lo que ocurría. Bollo le habló con mucha agresividad a Terelu Campos, por lo que Belén Esteban intervino para tranquilizar a su amiga. "Habláis de mí... Sois unos sinvergüenzas todos y yo aquí dando el callo", propinaba Bollo desde la lejanía.

"¡Rocío Carrasco es maltratada y a mí aquí, con tres sentencias, me seguís trayendo a gente! ¡Sinvergüenzas!", lanzó, saltándose así el Código Ético del programa por el que no se puede mencionar a la hija de Rocío Jurado, entre otros.

"No vais a cerrar el capítulo en la vida", continuó desde el pasillo. "Esto es lo que queríais, espectáculo, pero las demandas siguen. Que no piense la gente que tengo la imagen que dais, lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados", expresó, muy enfadada y fuera de sí.

La diseñadora ignoraba así a Belén Esteban, quien se mostró compungida. "¡Me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho!", gritó. Bollo ha continuado lanzando malas palabras: "Telecinco y su puta madre, ya está bien".

Horas después, y mucho más calmada desde el plató de Supervivientes, donde colabora, la empresaria pidió la palabra para pedir perdón: "Me gustaría pedir disculpas a los telespectadores y sobre todo a Telecinco, la cadena que me ha dado muy buenos momentos y la oportunidad de tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante", aseguró. "Lo siento muchísimo por las formas, zanjó.