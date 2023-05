Raquel Bollo estalla contra 'Sálvame': "¡Habéis echado a colaboradores hablando mal de Rocío Carrasco y a mí me los traéis!"

Sálvame ha vivido un final inaudito en su emisión en abierto de este martes. La visita de Rocío Cortés, hija de Chiquetete, al plató, no ha sentado nada bien a Raquel Bollo, que se encontraba en las instalaciones de Mediaset, y ha irrumpido en el pasillo de la tertulia para mostrar su enfado.

Los gritos de la diseñadora se han escuchado desde el propio plató. Por ello, los colaboradores han abandonado sus sillas para comprobar lo que ocurría. Bollo le hablaba con mucha agresividad a Terelu Campos, por lo que Belén Esteban ha intervenido para tranquilizar a su amiga.

Raquel Bollo le recriminaba a la hija de María Teresa Campos la forma en la que se estaba informando de su exmarido, Chiquetete. "Vas a ver el programa y me vas a pedir perdón", le ha señalado Terelu mientras la de San Blas intentaba calmar a la diseñadora.

Sin embargo, la sevillana ha continuado con sus quejas, muy alterada. "Habláis de mí... Sois unos sinvergüenzas todos y yo aquí dando el callo", propinaba Bollo desde la lejanía.

"¡Rocío Carrasco es maltratada y a mí aquí, con tres sentencias, me seguís trayendo a gente! ¡Sinvergüenzas!", ha lanzado, saltándose así el Código Ético del programa por el que no se puede mencionar a la hija de Rocío Jurado, entre otros.

"No vais a cerrar el capítulo en la vida", ha continuado desde el pasillo. "Esto es lo que queríais, espectáculo, pero las demandas siguen. Que no piense la gente que tengo la imagen que dais, lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados", ha expresado desde el enfado.

La diseñadora ignoraba así a Belén Esteban, quien se ha mostrado compungida. "¡Me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho!", ha gritado. Bollo ha continuado lanzando malas palabras: "Telecinco y su puta madre, ya está bien".

"¡Habéis echado a colaboradores hablando mal de Rocío Carrasco y a mí me los traéis!", ha defendido a gritos. La cámara del programa ha pasado entonces a enfocar al plató, vacío, y unos segundos después el programa en directo ha finalizado.