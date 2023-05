Belén Rodríguez ha hablado de los daños que ha recibido por parte de Sálvame. Lo hizo en el programa Fiesta, donde dejó caer que iba a tomar medidas legales hacia aquellos que habían vulnerado sus derechos.

La tertulia de Telecinco ha informado este martes que la excolaboradora habría demandado a Kiko Hernández, quien ha recibido la noticia con una carcajada, y a Carmen Borrego, quien ha defendido no haberla recibido.

"Si me ha demandado a mí hago el pino puente cuatro veces. Estoy absolutamente seguro de que no me ha demandado", ha dicho Hernández en la misma línea que su compañera. "Yo no tengo ningún miedo", ha expresado, por su parte, Borrego.

Por otro lado, Kiko Hernández se ha mostrado tranquilo con el tema. De hecho, ha bromeado en su nombre y en el de su compañera: "Podemos limpiarnos con la demanda el trasero cuando estemos en paro y no tengamos quizás ni para papel higiénico".